Власти Забайкалья за два года намерены выручить 1,4 млрд руб. за счет оптимизации расходов

"В регионе утвержден план мероприятий по оздоровлению государственных финансов на 2016-2019 годы. За 2017-2018 год от оптимизации расходов мы планируем выручить свыше 1,4 млрд рублей", — сказала Кириллова.

Министр назвала оптимизацию «постоянным процессом, который никогда не прекратится», прежде всего, в связи с появлением новых технологий работы. По ее словам, в регионе продолжится работа по исключению дублирующих функций, отказу от излишнего дробления органов госуправления. Возможно и дальнейшее укрупнение учреждений.

"Конечно, не обойдется и без сокращения персонала. Но оно будет производиться по принципу «не навреди», — подчеркнула глава краевого минфина