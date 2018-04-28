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Власти Забайкалья за два года намерены выручить 1,4 млрд руб. за счет оптимизации расходов
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Власти Забайкалья за два года намерены выручить 1,4 млрд руб. за счет оптимизации расходов 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Правительство Забайкальского края в 2017-2018 годах намерено выручить 1,4 млрд рублей за счет оптимизации расходов, сообщила в пятницу ТАСС министр финансов региона Марина Кириллова.
"В регионе утвержден план мероприятий по оздоровлению государственных финансов на 2016-2019 годы. За 2017-2018 год от оптимизации расходов мы планируем выручить свыше 1,4 млрд рублей", — сказала Кириллова.
Министр назвала оптимизацию «постоянным процессом, который никогда не прекратится», прежде всего, в связи с появлением новых технологий работы. По ее словам, в регионе продолжится работа по исключению дублирующих функций, отказу от излишнего дробления органов госуправления. Возможно и дальнейшее укрупнение учреждений.
"Конечно, не обойдется и без сокращения персонала. Но оно будет производиться по принципу «не навреди», — подчеркнула глава краевого минфина.
Власти Забайкальского края уже не первый год проводят оптимизацию собственных расходов. Среди принятых для этого мер были и нестандартные. К примеру, в октябре 2017 года губернатор Наталья Жданова запретила чиновникам выезжать в командировки за пределы региона без ее письменного разрешения.
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