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Суд Владивостока закрыл кинотеатр New Wave Cinema
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Суд Владивостока закрыл кинотеатр New Wave Cinema 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В кинотеатре New Wave Cinema Владивостока временно прекращён показ фильмов в связи с тем, что Фрунзенский районный суд наложил запрет на осуществение развлекательной деятельности компании ООО «Новая волна синема» и ООО «Кинопрокат» из-за нарушений последними пожарной безопасности. Судебные приставы вывели людей из учреждения прямо во время сеанса.
По словам сотрудников УФССП России по Приморскому краю, вход в популярный кинотеатр на Первой речке закрыт на неопределённое время для всех, кроме лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности.
«Данный исполнительный лист был выдан Фрунзенским районным судом Владивостока в качестве обеспечительной меры в рамках заявленного ходатайства прокурора о принятии мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности руководством кинотеатра. Для обеспечения безопасности граждан деятельность New Wave Cinema приостановлена до устранения выявленных нарушений», — отметили в пресс-службе ведомства.
Постановление суда подлежало немедленному исполнению, а потому в тот же день судебные приставы были вынуждены прервать сенс в кинотеатре,
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