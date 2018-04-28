Суд Владивостока закрыл кинотеатр New Wave Cinema

В кинотеатре New Wave Cinema Владивостока временно прекращён показ фильмов в связи с тем, что Фрунзенский районный суд наложил запрет на осуществение развлекательной деятельности компании ООО «Новая волна синема» и ООО «Кинопрокат» из-за нарушений последними пожарной безопасности. Судебные приставы вывели людей из учреждения прямо во время сеанса.

По словам сотрудников УФССП России по Приморскому краю, вход в популярный кинотеатр на Первой речке закрыт на неопределённое время для всех, кроме лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности.

«Данный исполнительный лист был выдан Фрунзенским районным судом Владивостока в качестве обеспечительной меры в рамках заявленного ходатайства прокурора о принятии мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности руководством кинотеатра. Для обеспечения безопасности граждан деятельность New Wave Cinema приостановлена до устранения выявленных нарушений», — отметили в пресс-службе ведомства.

Постановление суда подлежало немедленному исполнению, а потому в тот же день судебные приставы были вынуждены прервать сенс в кинотеатре,