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Солдатам-контрактникам разрешили бесплатно отдыхать в санаториях
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Солдатам-контрактникам разрешили бесплатно отдыхать в санаториях 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Минобороны планирует уравнять в правах на санаторно-курортное лечение офицеров и контрактников, которые служат на должностях солдат и сержантов. Ранее такую возможность имели только офицеры и прапорщики.
Как рассказали «Известиям» в ведомстве, уже разработан соответствующий проект поправок. Сейчас документ находится на стадии внутриведомственных согласований. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в этом году.
Контрактник и члены его семьи раз в год во время отпуска на основании медицинских показаний смогут съездить в военный санаторий бесплатно. Те, кто получил ранение, травму или заболевание в ходе несения службы, получат путевку вне очереди.
На балансе Министерства обороны РФ — 48 санаториев, который расположены, в частности, на Черноморском побережье, в регионе Кавказских Минеральных Вод и других привлекательных и экологически чистых районах.
Подробнее — в материале «Известий»: Для контрактников создали курортные условия
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