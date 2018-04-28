Обнаруженный в провинции Шаньдун вид динозавров получил имя

Вэйфан /пров. Шаньдун/, 27 апреля / Синьхуа / — Как сообщил Культурно-исследовательский центр по изучению динозавров в городском уезде Чжучэн /провинция Шаньдун, Восточный Китай/, обнаруженный здесь палеонтологами теропод небольшого размера недавно получил официальное исследовательское наименование на китайском языке — «Чжаоши гуайцзяолун».

После обнаруженного в 2011 году Zhuchengtyrannus magnus это еще один вид тероподов.

Вэйфан /пров. Шаньдун/, 27 апреля /Синьхуа/ — Как сообщил Культурно-исследовательский центр по изучению динозавров в городском уезде Чжучэн /провинция Шаньдун, Восточный Китай/, обнаруженный здесь палеонтологами теропод небольшого размера недавно получил официальное исследовательское наименование на китайском языке — «Чжаоши гуайцзяолун».

После обнаруженного в 2011 году Zhuchengtyrannus magnus это еще один вид тероподов.