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Национальная туристическая зона «Машань» с высоты птичьего полета
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Национальная туристическая зона «Машань» с высоты птичьего полета 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уси /пров. Цзянсу/, 27 апреля /Синьхуа/ — На фото от 25 апреля — городок Линшань и бухта Няньхуавань. Фотографии Синьхуа/Ли Сян  Уси /пров. Цзянсу/, 27 апреля /Синьхуа/ — На фото — сад «Сыцзи цайчжайюань» /"Сад круглогодичного урожая"/ общины Хэпин. Фотографии Синьхуа/Шэнь Бохань
Уси /пров. Цзянсу/, 27 апреля /Синьхуа/ — На фото от 26 апреля — ландшафтный парк «Лунтоучжу». Фотографии Синьхуа/Ли Сян  Уси /пров. Цзянсу/, 27 апреля /Синьхуа/ — На фото от 25 апреля — берег озера Тайху. Фотографии Синьхуа/Ли Сян
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