Национальная туристическая зона «Машань» с высоты птичьего полета

Уси /пров. Цзянсу/, 27 апреля / Синьхуа / — На фото от 25 апреля — городок Линшань и бухта Няньхуавань. Фотографии Синьхуа/Ли Сян Уси /пров. Цзянсу/, 27 апреля /Синьхуа/ — На фото — сад «Сыцзи цайчжайюань» /"Сад круглогодичного урожая"/ общины Хэпин. Фотографии Синьхуа/Шэнь Бохань

Уси /пров. Цзянсу/, 27 апреля /Синьхуа/ — На фото от 26 апреля — ландшафтный парк «Лунтоучжу». Фотографии Синьхуа/Ли Сян Уси /пров. Цзянсу/, 27 апреля /Синьхуа/ — На фото от 25 апреля — берег озера Тайху. Фотографии Синьхуа/Ли Сян