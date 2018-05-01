Когда в Белгороде отключат горячую воду? График на май — июнь

Рабочие филиала ПАО «Квадра» -«Белгородская генерация» приступают к гидравлическим испытаниям и ремонту теплосетей.

С 10 по 23 мая отключат горячую воду в домах по улицам:

Щорса, 49, Губкина,1 5г, 15д.,3 Интернационала, 46а.

С 15 мая по 28 мая не будет горячей воды в домах по контуру котельной «Западная»:

улица Щорса, 1–37, 2–10, улица 5 Августа, улица Костюкова, проспект Ватутина, 1–25, 2-6а, улица Мокроусова, улица Королёва, 7а, 19–37, 16–22, улица Губкина, 2— 26, 1-15а, улица Железнодорожная, улица Кирпичная, улица Дегтярёва, улица Апанасенко, улица Комсомольская, тупик Кирпичный, переулок Щорса, переулок Харьковский, улица Академическая, улица Механизаторов, 10, переулок Апанасенко, улица Красноармейская, 2а, Бульвар 1-го Салюта.

С 21 мая по 3 июня не будет горячей воды у потребителей котельной «Сокол»:

улица Мечникова, 7, улица Добролюбова, 7, улица Крупской, 9, 12а, 58а, улица Привольная, 1, 2,6, 8, 11, 11а, 16, 18, 21–25, 26а, 28, 32, 66, улица 1-я Центральная, 20, 21, 31, улица Гоголя, 41, улица Степная, 1а, 2, 4, 6, улица Б. Хмельницкого, 137, 137а, 139, 155, 181, 160, 162, улица Кутузова, 19.

С 14 по 27 мая без горячей воды останутся жители домов по улицам:

Некрасова, 14, 18, 19, 20, 20а, 22, 27, Садовая, 116а — 118г, 53а, Студенческая, 2 — 12.

С 25 мая по 7 июня не будет воды на улицах:

Ватутина, 1, 1а, 2г, 3б, 3б/а, Михайловское шоссе, 16, 30, 33, Коммунальная, 8, 10, 12, Тимирязева, 1, 3.