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До 4 мая в Белгороде отреставрируют 14 улиц
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До 4 мая в Белгороде отреставрируют 14 улиц 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С 27 апреля по 4 мая в Белгороде отремонтируют 12 улиц: Студенческую, 3-го Интернационала, Шаландина, Первомайскую, Пушкина, Калинина, Мичурина, Славянскую, Буденного, Щорса, Автомобилистов, Народный бульвар, сообщила пресс-служба мэрии.
Ремонтируют ямы двумя способами. В случае больших ям применяют плотную асфальтобетонную смесь, а при небольших трещинах — струйно-инъекционный метод мадпатчерами.
Круглосуточно на объектах работают по пять бригад. Всего в этом сезоне должны отремонтировать 34 тысячи квадратных метров дорожного полотна.
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