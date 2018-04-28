До 4 мая в Белгороде отреставрируют 14 улиц

С 27 апреля по 4 мая в Белгороде отремонтируют 12 улиц: Студенческую, 3-го Интернационала, Шаландина, Первомайскую, Пушкина, Калинина, Мичурина, Славянскую, Буденного, Щорса, Автомобилистов, Народный бульвар, сообщила пресс-служба мэрии.

Ремонтируют ямы двумя способами. В случае больших ям применяют плотную асфальтобетонную смесь, а при небольших трещинах — струйно-инъекционный метод мадпатчерами.

Круглосуточно на объектах работают по пять бригад. Всего в этом сезоне должны отремонтировать 34 тысячи квадратных метров дорожного полотна.