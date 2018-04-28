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В провинции Хэнань открылся Чжэнчжоуский авиасалон 2018
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В провинции Хэнань открылся Чжэнчжоуский авиасалон 2018 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.
Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.
Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.
Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.
Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.
Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.
Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.
Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.
Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.
Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.
Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.
Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.
Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.
Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.
ИА Синьхуа: последние новости
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