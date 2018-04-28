В провинции Хэнань открылся Чжэнчжоуский авиасалон 2018

Чжэнчжоу, 27 апреля / Синьхуа / — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай /.

Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.

Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.

Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.

Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.

Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.

Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.

Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.

Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.

Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.

Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.

Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.

Чжэнчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — Чжэнчжоуский авиасалон 2018 года и ежегодная церемония награждения лучших пилотажных команд мира открылись сегодня на аэродроме «Шанцзе» в Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.

Китайские и иностранные любители авиационного спорта продемонстрировали свое пилотажное мастерство собравшейся публике, которая с восторгом следила за великолепным воздушным шоу.