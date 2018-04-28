В гуанчжоуском зоопарке «Чанлун» обитают 57 коал шести поколений

Гуанчжоу , 27 апреля / Синьхуа / — 27 апреля 2006 года первые 6 австралийских коал прибыли в парк диких животных «Чанлун» в городе Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. Спустя 12 лет в результате размножения и ввоза новых животных численность семейства коал достигла 57 особей.

Сейчас в зоопарке «Чанлун» обитают шесть поколений сумчатых медведей.

Гуанчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — 27 апреля 2006 года первые 6 австралийских коал прибыли в парк диких животных «Чанлун» в городе Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. Спустя 12 лет в результате размножения и ввоза новых животных численность семейства коал достигла 57 особей.

Сейчас в зоопарке «Чанлун» обитают шесть поколений сумчатых медведей.

Гуанчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — 27 апреля 2006 года первые 6 австралийских коал прибыли в парк диких животных «Чанлун» в городе Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. Спустя 12 лет в результате размножения и ввоза новых животных численность семейства коал достигла 57 особей.

Сейчас в зоопарке «Чанлун» обитают шесть поколений сумчатых медведей.

Гуанчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — 27 апреля 2006 года первые 6 австралийских коал прибыли в парк диких животных «Чанлун» в городе Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. Спустя 12 лет в результате размножения и ввоза новых животных численность семейства коал достигла 57 особей.

Сейчас в зоопарке «Чанлун» обитают шесть поколений сумчатых медведей.

Гуанчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — 27 апреля 2006 года первые 6 австралийских коал прибыли в парк диких животных «Чанлун» в городе Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. Спустя 12 лет в результате размножения и ввоза новых животных численность семейства коал достигла 57 особей.

Сейчас в зоопарке «Чанлун» обитают шесть поколений сумчатых медведей.

Гуанчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — 27 апреля 2006 года первые 6 австралийских коал прибыли в парк диких животных «Чанлун» в городе Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. Спустя 12 лет в результате размножения и ввоза новых животных численность семейства коал достигла 57 особей.

Сейчас в зоопарке «Чанлун» обитают шесть поколений сумчатых медведей.

Гуанчжоу, 27 апреля /Синьхуа/ — 27 апреля 2006 года первые 6 австралийских коал прибыли в парк диких животных «Чанлун» в городе Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. Спустя 12 лет в результате размножения и ввоза новых животных численность семейства коал достигла 57 особей.

Сейчас в зоопарке «Чанлун» обитают шесть поколений сумчатых медведей.