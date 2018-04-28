Дача становится дорогим удовольствием в Приморье

Собственный дачный участок становится все более дорогим удовольствием в Приморье. Дача больше не рассматривается, как средство экономии, теперь это затратное хобби. И рост цен — далеко не единственная проблема садоводов-огородников.

«Давайте посчитаем, — предлагает Владимир Маслов , член и бывший председатель СНТ «Гранит-3». — Среднее расстояние от Владивостока до поселка Соловей-Ключ — 60-65 км, максимум 70, соответственно, туда и обратно — 140 км. На автобусах и электричках большинство наших дачников уже не ездят, а средний расход топлива автомобилем — 10-12 литров на 100 км. Плюс покупаешь посадочный материал, который сегодня стоит очень дорого, плюс кто-то использует средства малой механизации. Затраты большие, и если прикинуть, где-то 25% своего дохода я трачу на дачные дела. Членские взносы — около 2,5–3 тысяч рублей в год (самая незначительная статья расходов). Дача — это не про экономию, однозначно».

Бензин с прошлого года подорожал в среднем на два рубля литр. Один лишь «топливный вопрос» обходится садоводам-огородникам примерно в 600 рублей за одну поездку туда-обратно. Рассада некоторых садовых и огородных растений за последний год подорожала более чем в два раза.

«Если, например, цены на рассаду ранних цветов остались примерно на том же уровне, то стоимость рассады ранних овощей за год увеличилась процентов на пятьдесят. Буквально сегодня я купила четыре кустика помидоров и 30 — капусты. Заплатила 600 рублей. А сколько будет урожая, зависит от приложенных усилий. Люди, которые проводят на участке много времени, успевают вовремя полить и подкормить растения, получают хороший урожай. Тем, кто занимается дачными делам на выходные, остается надеяться, а вдруг что-то вырастет», — рассказала дачница Нина Горюева.

Второй больной вопрос — кадастровая стоимость земли, которая с 2016 года поднялась в 30–50 раз, и сегодня дачники платят, к примеру, не 14 рублей земельного налога в год с 624 м2, а 666 рублей.

Другая серьезная проблема, с которой приморские садоводы-огородники этой весной обратились к врио губернатора Андрею Тарасенко , — полное отсутствие государственной помощи. Как рассказал Сергей Морозов , председатель СНТ «Искра-1», в крае насчитывается 1680 садоводческих товариществ, из них 402 — в Надеждинском районе, 173 — в Артемовском городском округе и около 60 во Владивостокском. В сумме это свыше 600 обществ, в каждом из которых числится от 20 до 600 членов. То есть речь идет о целой армии дачников. И если в других регионах садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям ежегодно предоставляются субсидии, государство оплачивает 50% расходов, связанных с ремонтом и реконструкцией дачных дорог, электрохозяйством, водопроводом и т. д., в Приморье такие организации сами вынуждены разбираться со своими проблемами.

Но, несмотря на любые сложности, ряды приморских дачников только растут. Весна в самом разгаре, и корреспондент PRIMPRESS решил узнать, с чего начинается дачный сезон в крае.

Стороннему наблюдателю может показаться, что весной на дачных участках делать нечего, и летом можно только приехать для сбора урожая. Однако чтобы он был, нужно провести ряд профилактических мер, чтобы цветению и будущему плодоношению на огороде никто и ничего не угрожало.

«До набухания почек я провожу профилактическую обработку растворами противогрибковых препаратов. Обрабатываю жимолость, вишню, смородину, крыжовник, позже — виноград, — говорит дачница из Надеждинского района. — Я стараюсь подгадать, чтобы после обработки в ближайшие сутки не было дождя. На препаратах об этом ничего не пишется, но я всегда так делаю. Вот на днях проводила побелку кустов. Осенью она проводится для того, чтобы кора не трескалась, а весной — не только для эстетического эффекта, но и от гусениц и прочих вредителей — на будущее. Это не дает им залезать на кусты».

С любимой многими клубники и малины укрывной материал снимается в апреле, когда устанавливаются положительные температуры, без резких колебаний в течение суток. В противном случае кустики могут перемерзнуть или засохнуть.

«В этом году весна намного холоднее. В прошлом году к концу апреля клубника уже вовсю цвела», –— отмечает дачница.

Среди мероприятий, проводимых дачниками в начале сезона, есть и санитарная обрезка старых и обрезка молодых деревьев и кустов: яблони, груши, черешни, персиков, абрикосов и др.

«Это необходимо для правильного формирования кроны, — поясняет наша собеседница. — Когда покупаешь саженцы, то на упаковке есть схема обрезки. Если покупать с рук, то продавцы всегда объясняют, как это правильно делается. А еще я в интернете много полезной информации беру».

В одном из питомников относительно саженцев нам дали следующий комментарий:

«У нас приобретают все, что есть в ассортименте. Дачники заранее оставляют заявки на те или иные саженцы. В данный момент мы уже завершаем реализацию. Понимаете, каждый приобретает то, что ему необходимо, вне зависимости от периода посадки, а самыми ранними для посадки из нашего ассортимента являются кусты жимолости и смородины».

В сети магазинов для сада и огорода корр. PRIMPRESS рассказали о том, что в настоящее время дачников больше всего интересуют саженцы луковичных, лука-севка и картофеля. Из препаратов наибольшим спросом пользуются средства для профилактики заболеваний садовых и огородных культур, средства от перерастания рассады и различные стимуляторы роста.

«В ближайшее время планирую посадить морковь, редис и лук, чуть позже — картофель, — говорит дачница из Надеждинского района. — Отдельные грядки у меня уже засеяны сидератами: горчицей и фацелией. Они являются есетственным удобрением и подготавливают почву для дальнейшей посадки более поздних овощных культур: перца, кабачка, тыквы, кукурузы, зеленого горошка».

Женщина также призналась, что есть много народных рецептов, которые передаются по сарафанному радио от дачника дачнику, можно сказать, из рук в руки. Среди них, к примеру, осенняя и весенняя обсыпка золой корней жимолости, благодаря которой урожай становится выше, а сами ягоды крупнее и вкуснее.

Чтобы получить хороший урожай, надо постоянно заботиться о своем участке. Но последнее время в дачное движение вливается молодая кровь поколения 35-45 лет, и многие из этих людей не хотят работать на огородах до седьмого пота. Жительница Владивостока Инна Посуданская купила участок десять гектаров в поселке Соловей-Ключ исключительно, чтобы вывозить детей на природу и встречать рассветы, попивая кофе на собственной веранде.

«Конечно, я обязательно посажу цветы, может быть, сделаю альпийскую горку, по минимуму овощей и грядку с зеленью, — рассказала женщина. — Дача мне нужна для отдыха, а не для работы. Была я как-то в Париже, так туда наши коммунисты завезли моду разбивать огороды, выращивать помидоры. Мне эта советская жизнь надоела еще в детстве, когда я ездила на бабушкину дачу копать грядки. Я же хочу заниматься йогой на рассвете, качаться в гамаке и жарить шашлыки. Хотя кто знает, вдруг войду во вкус и буду самая ярая дачница, еще хуже, чем моя бабушка».