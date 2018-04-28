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Законопроект о контрсанкциях будет направлен в Госдуму уже сегодня
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Законопроект о контрсанкциях будет направлен в Госдуму уже сегодня 

Вести.Ru 2 часа назад
Совет Федерации раньше срока направит в Госдуму законопроект о контрсанкциях. Если сначала планировалось сделать это 3 мая, то затем в Совфеде решили отправить документ парламентариям уже сегодня, 28 апреля.
Заключение на закон о контрсанкциях подготовлено с участием всех комитетов, передает РИА Новости. Подпишет его комитет по экономической политике.
Предварительные отзывы и замечания относительно законопроекта уже были обнародованы ранее несколькими комитетами верхней палаты. В частности, речь шла о запрете на ввоз из США лекарственных препаратов. Комитет по конституционному законодательству отметил, что такой запрет не должен касаться медикаментов, важных для здоровья и жизни россиян, а также препаратов, стоимость которых «адекватная». Уточнить порядок ввоза в Россию лекарств из США предложил также комитет по социальной политике. Это же касается вопроса привлечения американских специалистов. Конституционный комитет и комитет по международной политике сочли, что нужно уточнить понятие экономических санкций.
Сенаторы продолжат работать над проектами вместе с законодателями. Согласно документу, правительство по решению президента может ввести 16 различных контрсанкций, а том числе ограничение или запрет на ввоз лекарств, алкоголя, табака, сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в качестве ответных мер может быть предпринята остановка сотрудничества по ракето— и авиастроению и атому.
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