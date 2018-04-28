Единороссы предложат в проект о контрсанкциях поправку об индивидуальных мерах

Об этом в субботу сообщил ТАСС руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов

"Конечно, после принятия законопроекта в первом чтении будут готовиться и вноситься поправки, — сказал парламентарий. — Ряд моментов мы уже обсуждали и с [председателем Госдумы] Вячеславом Володиным , и с [первым замруководителя фракции по законопроектной работе] Андреем Исаевым ".

"В том числе когда президент или по его поручению правительство может вводить индивидуальные санкции для физических или юридических лиц, а не только по отдельным отраслям", — пояснил он.