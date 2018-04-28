В Омске первомайский митинг пройдёт на Соборной площади

Первомайский митинг, в котором примут участие работники омских предприятий, профсоюзные и общественные организации, политические партии, впервые пройдёт 1 мая в 10.00 на Соборной площади. Корректировка маршрута потребовалась в связи с ремонтом Юбилейного моста.

Также перед омичами выступят группа «Персона Гранд» Марьяновского района, Анна Шинкова, муниципальный ансамбль танца «Иртыш» и другие исполнители.