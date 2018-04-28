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В Омске первомайский митинг пройдёт на Соборной площади
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В Омске первомайский митинг пройдёт на Соборной площади 

АиФ-Омск 39 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Первомайский митинг, в котором примут участие работники омских предприятий, профсоюзные и общественные организации, политические партии, впервые пройдёт 1 мая в 10.00 на Соборной площади. Корректировка маршрута потребовалась в связи с ремонтом Юбилейного моста.
Митинг откроют врио губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко. После их выступления в небо выпустят белых голубей, символизирующих мир и весну.
Также перед омичами выступят группа «Персона Гранд» Марьяновского района, Анна Шинкова, муниципальный ансамбль танца «Иртыш» и другие исполнители.
Отметим, что 1 мая в центре Омска перекроют сразу восемь улиц.
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