В Омске первомайский митинг пройдёт на Соборной площади 

Первомайский митинг, в котором примут участие работники омских предприятий, профсоюзные и общественные организации, политические партии, впервые пройдёт 1 мая в 10.00 на Соборной площади. Корректировка маршрута потребовалась в связи с ремонтом Юбилейного моста.
Митинг откроют врио губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко. После их выступления в небо выпустят белых голубей, символизирующих мир и весну.
Также перед омичами выступят группа «Персона Гранд» Марьяновского района, Анна Шинкова, муниципальный ансамбль танца «Иртыш» и другие исполнители.
Отметим, что 1 мая в центре Омска перекроют сразу восемь улиц.