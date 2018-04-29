Ученые смогли сделать многоразовый пластик

Американские исследователи сообщили, что они нашли решение проблемы большого количества пластика. Ученые разработали многократно перерабатываемый пластик, который может стать решением проблемы с избытком пластика в мире. МедикФорум выяснил подробности этого исследования. Так, оказалось, что многоразовый пластик создан с помощью особых полимеров. Они были созданы химиками Университета штата Колорадо. Уникальность таких полимеров в том, что их можно перерабатывать, при этом они распадаются на отдельные мономеры. Этот момент очень важен, поскольку в таком случае ученые смогут дальше работать с веществами, используя их еще сколько угодно раз. Отмечается, что новое вещество было создано на базе особого материала — гамма-бутиролактона. Ученые также отмечают, что в новом синтезированном материале использованы обычные реактивы, имеющиеся в свободной продаже, что значительно снижает итоговую стоимость. В будущем это вещество может заменить в быту пластик, поскольку в настоящий момент пластиковые предметы трудно перерабатывать и они засоряют проблему и ставят человечество на грани экологической катастрофы. Если новый пластик пройдет все тесты, то многие бытовые предметы смогут делать из этого полимера, чтобы в будущем такие предметы можно было перерабатывать. Исследователи уверены, что это первый новый полимер, которому свойственны все необходимые свойства. Сейчас разработка проходит весь необходимый контроль, чтобы оценить его влияние на организм человека и на окружающую среду. Ранее ученые создали многоразовый тест на наркотики.