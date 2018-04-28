Ещё
Совфед планирует направить в ГД заключение на законопроект о контрсанкциях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совфед планирует направить в ГД заключение на законопроект о контрсанкциях 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Совет Федерации направит в субботу в Госдуму заключение на закон о контрсанкциях, подготовленный на основе замечаний и предложений всех комитетов, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"Ранее планировалось это сделать к 3 мая, но решено это сделать в субботу", — сказал собеседник агентства.
Как ожидается, заключение уйдёт в Госдуму за подписью комитета Совфеда по экономической политике.
Ранее несколько комитетов верхней палаты уже обнародовали свои предварительные отзывы на законопроект, в которых сформулировали свои замечания. Так, комитет по конституционному законодательству указал, что предлагаемый законопроектом запрет на ввоз из США в РФ лекарственных препаратов не должен касаться лекарств «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан». Похожую позицию занял и комитет по социальной политике, который предложил уточнить в тексте проекта порядок ввоза лекарственных препаратов, а также привлечения иностранных специалистов из США, на который тоже предлагается ввести запрет.
Комитет по международной политике, так же, как и конституционный комитет, посчитали необходимым уточнить понятие «экономические санкции» в целях соблюдения требования определенности правового регулирования.
Как ранее отмечали сенаторы, они планируют продолжать работу над законопроектом вместе с депутатами Госдумы.
Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
РИА Новости: последние новости
Госдеп рассказал об уничтожении взрывных устройств в Сирии на средства США Глава МВД Британии извинилась за неосведомленность в вопросе депортации В домах у заместителей главы Серпуховского района Подмосковья прошли обыски
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост128
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»43
Майские пенсии доставят по особому графику125
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски123
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт49
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение