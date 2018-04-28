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Сенаторы предложили применять контрсанкции к международным организациям
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Сенаторы предложили применять контрсанкции к международным организациям 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Документ бы внесен спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Он дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
"Комитет считает целесообразным в тексте законопроекта отметить, что меры противодействия могут применяться Россией не только в ответ на недружественные действия США и иных государств, но и в ответ на решения международных организаций или объединений государств", — цитирует РИА Новости заключение комитета.
Парламентарии поддерживают концепцию законопроекта и отмечают, что его принятие является вынужденным и справедливым ответом на неправомерные с точки зрения международного права действия США и иных государств в отношении России. «Законопроект является рамочным, наделяет правительство РФ полномочиями о введении ряда мер, если такое решение будет принято президентом России», — подчеркиваются в заключении экономического комитета Совфеда.
При этом сенаторы отмечают необходимость «проведения комплексной и всесторонней оценки каждой из предполагаемых мер, их соразмерности предпринятым США и иными государствами недружественным шагам». Особого анализа, по их мнению, требуют последствия для российских предприятий, чья деятельность непосредственно связана с торгово-экономическим сотрудничеством с зарубежными партнерами из стран, против которых вводятся ограничительные меры". Решения о контрсанкциях должны быть тщательно проработаны «с учетом приоритетов социально-экономического развития России», уверены парламентарии.
Тем не менее, рекомендуется избегать излишней детализации в тексте рамочного закона о контрсанкциях, считают они. «Указанное предложение позволит расширить диапазон ответных мер и средств», — поясняется в документе.
Ранее сообщалось, что свои предложения по содержанию законопроекта о контрсанкциях сенаторы намерены направить в Госдуму 3 мая. Эту работу ведет группа под руководством первого вице-спикера СФ Николая Федорова. Первое чтение документа в нижней палате намечено на 15 мая.
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