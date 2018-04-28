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Залпы из 12 гаубиц: в небе Хабаровска прошла тренировка салюта
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Залпы из 12 гаубиц: в небе Хабаровска прошла тренировка салюта 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировки было произведено по три залпа из 12 гаубиц Д-30. Стреляли холостым боеприпасом.
В Хабаровском крае прошла тренировка с военнослужащими нештатного салютного дивизиона, который 9 мая в Хабаровске проведет праздничный салют.
Личный состав учился слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона и синхронности выстрелов. В ходе тренировки было произведено по три залпа из 12 гаубиц Д-30. Стреляли холостым боеприпасом.
Всего в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая будут задействованы 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков. В 22.00 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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