Залпы из 12 гаубиц: в небе Хабаровска прошла тренировка салюта

В ходе тренировки было произведено по три залпа из 12 гаубиц Д-30. Стреляли холостым боеприпасом.

Хабаровском крае прошла тренировка с военнослужащими нештатного салютного дивизиона, который 9 мая в Хабаровске проведет праздничный салют.

Личный состав учился слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона и синхронности выстрелов. В ходе тренировки было произведено по три залпа из 12 гаубиц Д-30. Стреляли холостым боеприпасом.