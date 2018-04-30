Ещё
Рейды по исполнению особого режима проходят в пригородах Владивостока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейды по исполнению особого режима проходят в пригородах Владивостока 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В пригородах Владивостока в связи с особой пожароопасной обстановкой с 29 апреля по 2 мая проходят рейды по исполнению особого режима. В патрулировании задействованы полицейские и сотрудники МЧС. Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.
29 апреля рейды прошли в Советском районе и на острове Русском.
В ходе рейда по Советскому району… вручили 87 памяток о правилах противопожарного режима, а также 12 предостережений гражданам, которые устроили пожоги на своих частных территориях, чем подвергли опасности соседей, близлежащие леса и населенные пункты
— замглавы АТУ Советского района Леонид Примак.
Рейдовые бригады продолжат вести разъяснительную работу в садоводческих товариществах и частном секторе.
За нарушение особого противопожарного режима нарушителям грозят штрафные санкции.
360tv.ru: последние новости
Что ждет дачников в предстоящем сезоне Историческую реконструкцию времен войны подготовили в Ступине Американка записывала секс‐видео с 3‐летней дочерью ради наркотиков
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские военные объекты атакованы ракетами198
«С Россией надо общаться с позиции силы»67
Миллионеры бегут за границу897
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера429
Чернобыль назвали «раем на земле»8
Видео
00:28
В Сети посмеялись над Трампом с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение