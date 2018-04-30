Рейды по исполнению особого режима проходят в пригородах Владивостока

В пригородах Владивостока в связи с особой пожароопасной обстановкой с 29 апреля по 2 мая проходят рейды по исполнению особого режима. В патрулировании задействованы полицейские и сотрудники МЧС . Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.

29 апреля рейды прошли в Советском районе и на острове Русском.

В ходе рейда по Советскому району… вручили 87 памяток о правилах противопожарного режима, а также 12 предостережений гражданам, которые устроили пожоги на своих частных территориях, чем подвергли опасности соседей, близлежащие леса и населенные пункты

— замглавы АТУ Советского района Леонид Примак.

Рейдовые бригады продолжат вести разъяснительную работу в садоводческих товариществах и частном секторе.

За нарушение особого противопожарного режима нарушителям грозят штрафные санкции.