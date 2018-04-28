Самую большую угрозу для нас представляет Россия

Каждое государство вне зависимости от своей площади, количества населения и государственного устройства считает своим приоритетом безопасность. Сейчас политика в этой сфере приобретает глобальный характер. В случае Польши , члена НАТО Европейского Союза , ключевое значение приобретает не только создание собственного потенциала сдерживания, но и укрепление связей с союзниками, а также тесное взаимодействие с ними.

Заместитель министра обороны Томаш Шатковский (Tomasz Szatkowski) во вступлении к публичной части доклада «Оборонная концепция Польши» написал: «Мы хотим создать эффективный потенциал сдерживания. В ситуации, при которой события будут развиваться по наиболее неблагоприятному сценарию, Польша должна быть готова провести оборонительную операцию, в том числе ответить на нерегулярные военные действия, а также сыграть активную роль в коллективной обороне».

Кроме того, заместитель главы оборонного ведомства подчеркнул, что благодаря своей оборонной концепции Польша укрепит позицию в НАТО и сможет играть роль ключевого элемента в действиях Североатлантического Альянса на восточном фланге. Сейчас безопасность нашей страны и ее жителей зависит не только от решений, связанных со спецификой национальной безопасности, но и от внешних факторов. Польша входит в европейские союзы (оборонный и экономический), поэтому, предпринимая политические шаги, мы должны учитывать все внешние факторы и идеи, которые считаются в этих организациях высшими ценностями.

Потенциальная угроза с востока

Что угрожает нашей безопасности, мы прекрасно знаем. «Геополитическое положение Польши таково, что по сравнению с другими европейскими странами угрозы ощущаются здесь сильнее, — объясняет нашему порталу Павел Сорока (Paweł Soroka) — профессор Университета имени Яна Кохановского в Кельцах, председатель Лоббистской группы польских промышленников, а также эксперт в сфере международной политики и безопасности. — Наша страна находится на восточном фланге Североатлантического Альянса, она граничит с Россией Белоруссией , которые ведут тесное сотрудничество в военной сфере. Граница с Россией — это, правда, очень небольшой отрезок на северо-востоке, но там находятся два очень важных с точки зрения нашей безопасности места».

Первое — это Калининградская область , где сконцентрированы значительные силы Балтийского флота, сухопутных войск, войск специального назначения, авиации, а также вооружения, в том числе мобильные комплексы «Искандер» с баллистическими ракетами малого радиуса действия. Кроме того, недавно там появились крылатые ракеты, которые летят на небольшой высоте, из-за чего их сложно обезвредить. В радиусе их поражения оказалась вся Польша.

Сувалкский коридор

Второе место находится между Калининградской областью и Белоруссией, это так называемый Сувалкский коридор. Специалисты считают, что в случае возникновения конфликта между Россией и НАТО ему будет угрожать особенная опасность. Если Москва решит отрезать страны Балтии от сухопутного коридора, по которому союзники смогут придти к ним на помощь, она постарается захватить именно этот район.

«Что касается Белоруссии, она в последнее время избрала политику лавирования между Россией и Западом. Это заметно, например, в вопросах, связанных с Украиной и так называемым минским процессом, цель которого — достичь мирного соглашения между Россией, Украиной и сепаратистами. В переговорах принимают участие Москва, Минск , Киев, Париж и Берлин. Варшава в них не задействована», — говорит Сорока. Также он обращает внимание, что раз в четыре года в Белоруссии проводятся совместные учения с российскими войсками («Запад»), в прошлый раз их устраивали осенью прошлого года. Это масштабные маневры, сценарий которых несколько лет назад включал в себя, в частности, отработку ядерного удара по Варшаве.

Основная военная угроза

«Россия наращивает свой военный потенциал в Западном военном округе, то есть в районе, граничащем с Белоруссией, который в последние годы усилили четырьмя новыми дивизиями (в частности, танковой) и мотострелковыми бригадами», — рассказывает профессор.

Одновременно он напоминает, что хотя на Украине действует режим прекращения огня, окончательное перемирие не заключено, а переговоры в минском формате продолжаются. Боевые действия могут в любой момент возобновиться. Впрочем, на востоке Украины, в Донбассе, до сих пор регулярно происходят военные инциденты.

«Сейчас основной угрозой для нашей страны выступает военный потенциал России. С этого направления могут также придти самые современные угрозы, то есть кибератаки. В связи с этим нам нужно развивать собственные возможности, добиваться самодостаточности в оборонной сфере, а одновременно укреплять сотрудничество с НАТО, чтобы Альянс стал действовать на восточном фланге активнее. В этой сфере в последние годы наметился прогресс», — добавляет профессор.

Присутствие НАТО на восточном фланге

НАТО, в состав которого входит Польша, — это военный союз, обладающий самым большим военным потенциалом. В Альянсе действует принцип, согласно которому, в случае нападения на одного из членов остальные союзники должны придти ему на помощь. К сожалению, это происходит не автоматически: решение о проведении такой операции должно предваряться консультациями. В связи с этим так важно понимать, что нам следует не только говорить о необходимости сохранять гарантии, предусмотренные пятой статьей Вашингтонского договора, но и стремиться к развертыванию постоянного присутствия НАТО на восточном фланге.

Как отмечает профессор Сорока, то, что союзники уже там появились, — это результат решения о наращивании присутствия натовских войск, которое было принято на варшавском саммите Альянса в 2016 году. Сейчас эти силы находятся у нас на ротационной основе, но их присутствие следует сделать постоянным.

Потенциал ЕС «Сейчас ни в Польше, ни в других странах Центральной Европы нет постоянных баз Альянса. Это связано с теми обязательствами, которые союзники дали России, принимая в свои ряды бывших членов Организации Варшавского договора. Они заявили, что на территории этих государств не будет постоянных баз НАТО, в том числе американских», — с сожалением подчеркивает профессор Сорока.

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише

Говоря о сотрудничестве в рамках ЕС, он добавил, что Европа лишь недавно решила заняться формированием совместного военного потенциала и стала претворять в жизнь так называемую общую внешнюю политику и политику безопасности. В связи с этим задача по защите территории стран-членов ЕС возложена сейчас в первую очередь на НАТО. «Ведутся разговоры о наращивании европейского военного потенциала, появляются заявления на эту тему, но все это в основном остается на бумаге. Совместных боевых групп мало, их формирование еще только начинается, — указывает Сорока. — Существует Европейское оборонное агентство, которое занимается координацией и финансированием программ по закупке вооружений, а также организацией сотрудничества военно-промышленных предприятий».

Территориальная неприкосновенность и политический суверенитет

Военный потенциал ЕС, как объясняет Сорока, оставляет желать лучшего, поскольку на военные нужды выделяется слишком мало средств. Профессор делает оговорку, что не относится к сторонникам гонки вооружений, поскольку из-за нее страдает финансирование других важных целей, связанных с социальной или экономической сферой. Одновременно он говорит о том, что государство должно располагать таким оборонным потенциалом, который может стать действенным средством сдерживания. Тогда потенциальный агрессор будет понимать, что за атакой последует симметричный ответ. «Я выступаю за то, чтобы расходовать средства на оборону разумно, не вооружаться чрезмерно, ведь это, как показал пример Первой и Второй мировой войны, может привести к военному столкновению», — добавляет эксперт.

Основополагающее значение для безопасности страны имеют два фактора: территориальная неприкосновенность и политический суверенитет. Как это выглядит в наше время, когда мы столько говорим о союзах, необходимости вести сотрудничество, укреплении связей? В этой сфере тоже могут появиться свои угрозы.

Кибербезопасность

К самым важным внешним факторам, оказывающим воздействие на безопасность нашей страны сегодня и в ближайшем будущем относятся: политика НАТО, отношения Варшавы с соседними странами, позиция Польши в евроатлантических структурах. В последнее время у нас возникли проблемы с имиджем на международной арене, это тоже создает проблемы.

Председатель Польской военно-промышленной группы Якуб Скиба (Jakuba Skiby) говорит, что помимо военных и политических аспектов безопасности следует учитывать экономические и технологические факторы. К отражению агрессии должны быть готовы не только вооруженные силы, но и все государственные структуры. Особую роль в недружественных действиях могут сыграть кибератаки на ключевые элементы государственной инфраструктуры, поэтому кибербезопасности следует уделять особое внимание.

Эффективная государственная оборона

Профессор Петр Заскурский (Piotr Zaskórski), руководитель кафедры организации и управления факультета военной кибернетики Технической академии, отмечает, что киберпространство — это категория, которая существует уже не один год, мы осознаем, какие угрозы с ней связаны в особенности в сфере информационной и телекоммуникационной безопасности. Киберпространство космополитично, мы всем в нем функционируем. Польское киберпространство — часть глобальной системы, и поэтому нашу страну могут затронуть все глобальные угрозы. Нарушения в работе электросетей, сбор информации о целых социальных группах — это те проблемы, к которым нам следует подготовиться, поскольку они могут возникнуть и у нас. Защититься от них очень сложно. Кроме того, эффективную оборону невозможно создать без современной экономики. Задач, с которыми придется справиться Польше в этой сфере, очень много, и пока по крайней мере часть из них не удастся решить, мы не сможем чувствовать себя в безопасности. Но если мы будем вести тесное сотрудничество с нашими союзниками, мы сможем это сделать.