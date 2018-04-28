Минтруд предложил разрешить вызывать из отпуска занятых на вредных производствах работников

Минтруд предложил внести изменения в Трудовой кодекс, согласно которым можно будет вызывать из отпуска сотрудника, занятого во вредных условиях труда, если его отсутствие может отразиться на работе организации. Соответствующий документ опубликован на портале федеральных проектов нормативных правовых актов.

«Отзыв из отпуска работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, допускается с его согласия в исключительных случаях, когда нахождение работника в отпуске может неблагоприятно отразиться на ходе работы организации и (или) его структурного подразделения», — сказано в документе.

Отмечается, что неиспользованный отпуск сотрудник сможет взять в удобное для него время в течение рабочего года.

На сегодняшний день Трудовой кодекс запрещает отзывать из отпуска работника, занятого во вредных условиях труда.