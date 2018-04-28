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В Каире пропали 18 дагестанцев, среди которых девять детей
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В Каире пропали 18 дагестанцев, среди которых девять детей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщил «Мемориалу» родственник некоторых из пропавших Гусейн Байсултанов. По его словам, 12 марта вооруженные люди в масках увели из дома его двоюродную сестру Сакинат Байсултанову. Они допрашивали ее о бывшем муже Ахмеде Алигаджиеве, который состоял в террористической группировке «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») *запрещены в РФ">Имарат Кавказ» (запрещена в РФ) и участвовал в боевых действиях в Сирии.
24 апреля забрали свекровь и свекра Сакинат, четверых ее детей, сестру с четырьмя детьми, а также еще шестерых их знакомых и земляков. По его словам, их удерживают спецслужбы с целью оказать давление на Алигаджиева.
Члены семей обратились в полицию, российское посольство в Каире и в правозащитные организации.
По данным СМИ, Сакинат Байсултанова переехала из Стамбула в Каир в 2017 году «для обучения детей религиозным знаниям». Она находилась в стране нелегально. В посольстве России она развелась со своим мужем Ахмедом Алигаджиевым.
Как ранее писал «ФедералПресс», в апреле сотрудники ФСБ ликвидировали 12 террористов и задержали еще четырнадцать. Операции прошли в Дагестане, Татарстане, Омской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.
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