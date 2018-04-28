В Каире пропали 18 дагестанцев, среди которых девять детей

Об этом сообщил «Мемориалу» родственник некоторых из пропавших Гусейн Байсултанов. По его словам, 12 марта вооруженные люди в масках увели из дома его двоюродную сестру Сакинат Байсултанову. Они допрашивали ее о бывшем муже Ахмеде Алигаджиеве, который состоял в террористической группировке «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») *запрещены в РФ ">Имарат Кавказ» (запрещена в РФ) и участвовал в боевых действиях в Сирии

24 апреля забрали свекровь и свекра Сакинат, четверых ее детей, сестру с четырьмя детьми, а также еще шестерых их знакомых и земляков. По его словам, их удерживают спецслужбы с целью оказать давление на Алигаджиева.

Члены семей обратились в полицию, российское посольство в Каире и в правозащитные организации.