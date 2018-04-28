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В США хотят смягчить правила бурения, введенные из-за ЧП на платформе BP
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В США хотят смягчить правила бурения, введенные из-за ЧП на платформе BP 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 28 апр — РИА Новости. Власти США предлагают смягчить правила работы на шельфовых месторождениях, ужесточенные после аварии на платформе BP в Мексиканском заливе, следует из сообщения Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Бюро считает нужным «сократить избыточное и ненужное нормативное бремя», отмечает регулятор. Речь идет, в частности, о требовании по мониторингу в режиме реального времени определенных видов буровых работ и устранении практики дублирующих уведомлений со стороны компаний.
Администрация США выпустила новые правила бурения на шельфе в 2016 году, спустя почти шесть лет после взрыва на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Правила предполагают комплексное регулирование всех аспектов контроля над скважинами, в том числе речь идет о более жестких требованиях к разработке и эксплуатации оборудования, используемого при разработке нефтяных и газовых месторождений на шельфе страны.
Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. Остановить утечку нефти удалось лишь к 4 августа 2010 года. В результате аварии погибли 11 человек, в воды Мексиканского залива вылилось около пяти миллионов баррелей сырой нефти. Согласно решению суда, основную ответственность за аварию несет BP, допустившая «грубую небрежность».
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