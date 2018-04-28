Черемин: столицы РФ и Мексики сотрудничают по широкому кругу тем

МЕХИКО , 28 апреля. / ТАСС /. Столицы России Мексики ведут активное взаимодействие по широкому кругу вопросов. Об этом сообщил в пятницу российским журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он принял участие в состоявшемся в Мехико форуме, посвященном инвестиционной привлекательности Москвы и столицы латиноамериканской страны.

"У нас по практически всем аспектам межмуниципальной деятельности существуют активные контакты с коллегами из мэрии Мехико, в первую очередь, по вопросам развития общественного транспорта, — сказал Черемин. По его словам, стороны «обмениваются опытом по созданию выделенных полос для общественного транспорта, по развитию такси, информационных приложений, которые могут применяться в интеллектуальных системах управления дорожным движением». Кроме того, «развивается прекрасное сотрудничество» между департаментами здравоохранения обеих столиц.

На этой неделе в Мехико впервые были организованы Дни Москвы. Они включили в себя проведение концертов российских исполнителей, мастер-классы народного творчества и футбольные матчи, что привлекло внимание местных жителей. «Программа Дней Москвы настолько богатая, что включает в себя не только экономические мероприятия, что для нас важно, но и и огромную культурную составляющую, — отметил Черемин. — Очень много посетителей у нас в импровизированной фан-зоне, где мексиканцы могут познакомиться с тем, как Москва подготовилась к проведению чемпионата мира по футболу, узнать, как история спорта развивалась в столице России».