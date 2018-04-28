Ещё
Черемин: столицы РФ и Мексики сотрудничают по широкому кругу тем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Черемин: столицы РФ и Мексики сотрудничают по широкому кругу тем 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 28 апреля. /ТАСС/. Столицы России и Мексики ведут активное взаимодействие по широкому кругу вопросов. Об этом сообщил в пятницу российским журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он принял участие в состоявшемся в Мехико форуме, посвященном инвестиционной привлекательности Москвы и столицы латиноамериканской страны.
"У нас по практически всем аспектам межмуниципальной деятельности существуют активные контакты с коллегами из мэрии Мехико, в первую очередь, по вопросам развития общественного транспорта, — сказал Черемин. По его словам, стороны «обмениваются опытом по созданию выделенных полос для общественного транспорта, по развитию такси, информационных приложений, которые могут применяться в интеллектуальных системах управления дорожным движением». Кроме того, «развивается прекрасное сотрудничество» между департаментами здравоохранения обеих столиц.
На этой неделе в Мехико впервые были организованы Дни Москвы. Они включили в себя проведение концертов российских исполнителей, мастер-классы народного творчества и футбольные матчи, что привлекло внимание местных жителей. «Программа Дней Москвы настолько богатая, что включает в себя не только экономические мероприятия, что для нас важно, но и и огромную культурную составляющую, — отметил Черемин. — Очень много посетителей у нас в импровизированной фан-зоне, где мексиканцы могут познакомиться с тем, как Москва подготовилась к проведению чемпионата мира по футболу, узнать, как история спорта развивалась в столице России».
Министр правительства Москвы назвал «крайне успешным» визит российской делегации в Мехико. «Я считаю, что связи между Москвой и Мексикой — это один из самых лучших и ярких примеров развития межрегионального сотрудничества со странами Латинской Америки», — отметил Черемин.
ТАСС: последние новости
Всемирный день охраны труда в 2018 году посвящен безопасности молодых работников Глава МВД Британии извинилась за неосведомленность о миграционной политике ведомства РФ и Япония обсудят развитие двусторонних отношений на российско-японском форуме в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост108
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»37
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски115
Майские пенсии доставят по особому графику125
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт48
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение