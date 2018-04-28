Госдеп рассказал об уничтожении взрывных устройств в Сирии на средства США

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости . Более 20 тысяч мин и самодельных взрывных устройств было обезврежено в освобожденных от террористов районах на северо-востоке Сирии на средства, выделенные США , говорится в опубликованном в субботу сообщении госдепартамента

Всего с 2015 года на подобные нужды было выделено около 54 миллионов долларов, сказано в документе. На эти средства, а также на дополнительную финансовую помощь союзников в Сирии удалось очистить от неразорвавшихся зарядов более 15,5 миллионов квадратных метров территории.

В частности, на эти деньги расчистили «235 критически важных объектов инфраструктуры в Ракке», включая больницы, школы, водоочистные сооружения и другие.

Кроме того, в рамках этой программы были профессионально обучены разминированию 250 «проверенных сирийцев».

Между тем, на этой неделе нижняя палата конгресса США приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны Соединенных Штатов в восстановлении Сирии на территориях, подконтрольных сирийским властям.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>