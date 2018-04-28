Количество обращений граждан в Домодедовскую таможню выросло в январе-марте на 3,2% — до 93

Количество поступивших в Домодедовскую таможню обращений от граждан в январе-марте 2018 г. увеличилось по сравнению с показателем годичной давности на 3,2% — до 93 обращений, сообщили в пресс-службе ведомства.

«За I квартал 2018 г. в Домодедовскую таможню поступило 93 обращения граждан с просьбой о консультации. За аналогичный период 2017 г. было получено 90 обращений. Наиболее популярные темы — доставка посылок и правила перемещения товаров для личного пользования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа, в который направляет письменное обращение, либо ФИО должностного лица, а также свои ФИО и почтовый адрес. В обращении необходимо изложить суть предложения, заявления или жалобы, поставить личную подпись и дату. В случае необходимости гражданин прилагает к обращению документы. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

«В электронном обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои ФИО и адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ. В случае необходимости гражданин прилагает к обращению документы в электронной форме», — добавили в пресс-службе.