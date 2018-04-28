Ещё
Количество обращений граждан в Домодедовскую таможню выросло в январе-марте на 3,2% — до 93
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество обращений граждан в Домодедовскую таможню выросло в январе-марте на 3,2% — до 93 

Агентство «Москва» 1 час назад
Количество поступивших в Домодедовскую таможню обращений от граждан в январе-марте 2018 г. увеличилось по сравнению с показателем годичной давности на 3,2% — до 93 обращений, сообщили в пресс-службе ведомства.
«За I квартал 2018 г. в Домодедовскую таможню поступило 93 обращения граждан с просьбой о консультации. За аналогичный период 2017 г. было получено 90 обращений. Наиболее популярные темы — доставка посылок и правила перемещения товаров для личного пользования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа, в который направляет письменное обращение, либо ФИО должностного лица, а также свои ФИО и почтовый адрес. В обращении необходимо изложить суть предложения, заявления или жалобы, поставить личную подпись и дату. В случае необходимости гражданин прилагает к обращению документы. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.
«В электронном обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои ФИО и адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ. В случае необходимости гражданин прилагает к обращению документы в электронной форме», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
РСА: Владельцы электронных паспортов транспортных средств не смогут оформить полис ОСАГО «Эхо Москвы» и главреда сайта радиостанции оштрафовали из-за ссылки на видео с матом в блоге К.Собчак Попытку незаконно вывезти из России в США более 3 тыс. хвостов куницы пресекли на Шереметьевской таможне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост108
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»37
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски115
Майские пенсии доставят по особому графику125
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт48
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение