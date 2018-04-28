Глава МВД Британии извинилась на фоне скандала о депортациях

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд извинилась за то, что не знала о существовании целевых показателей на количество депортаций из страны. Соответствующее заявление глава МВД опубликовала на своей странице в Twitter.

Речь идет о скандале вокруг «поколения Windrush» — выходцах из Африки и с Карибских островов. После Второй мировой войны их активно приглашали в королевство из-за нехватки рабочей силы.

Windrush — название корабля, доставившего около 500 мигрантов 22 июня 1948 года. Недавно стало известно, что многие родственники приехавших в страну с конца 1940-х по 1970-е годы иностранцев рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты. Некоторым пришлось уехать, других предупреждали о депортации, они теряли работу и право на медицинское обслуживание.

На этой неделе в распоряжение СМИ попали документы МВД, свидетельствующие о том, что ведомство устанавливало целевые показатели числа депортаций. При этом Радд в среду зявила, что никаких целевых показателей нет.