Глава МВД Британии извинилась на фоне скандала о депортациях 

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд извинилась за то, что не знала о существовании целевых показателей на количество депортаций из страны. Соответствующее заявление глава МВД опубликовала на своей странице в Twitter.
Речь идет о скандале вокруг «поколения Windrush» — выходцах из Африки и с Карибских островов. После Второй мировой войны их активно приглашали в королевство из-за нехватки рабочей силы.
Windrush — название корабля, доставившего около 500 мигрантов 22 июня 1948 года. Недавно стало известно, что многие родственники приехавших в страну с конца 1940-х по 1970-е годы иностранцев рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты. Некоторым пришлось уехать, других предупреждали о депортации, они теряли работу и право на медицинское обслуживание.
На этой неделе в распоряжение СМИ попали документы МВД, свидетельствующие о том, что ведомство устанавливало целевые показатели числа депортаций. При этом Радд в среду зявила, что никаких целевых показателей нет.
"Я не знала об определенных целевых показателях на количество депортаций, — цитирует РИА Новости сообщение главы британского МВД. — Я признаю, что должна была знать об этом и не знала. Я не видела попавший в СМИ документ, хотя в мой офис была направлена его копия, как и многих документов. Как министр внутренних дел, я буду работать над тем, чтобы наша политика в сфере миграции была справедливой и человечной".