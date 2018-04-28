Ещё
Арбитраж Москвы рассмотрит иск «Интеравтоматики» к Siemens и его «дочкам»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арбитраж Москвы рассмотрит иск «Интеравтоматики» к Siemens и его «дочкам» 

Прайм 38 минут назад
МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в субботу проведет основные слушания по иску компании «Интеравтоматика» о взыскании с немецкого концерна Siemens AG и двух его российских «дочек» 5,4 миллиона евро и 177,1 миллиона рублей.
Иск от имени АО «Интеравтоматика» подан его миноритарным акционером ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ (ОАО ТПЭ, входит в »Ростех"). Ответчиками в иске, кроме Siemens AG, указаны ООО «Сименс» и ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — российским "Силовым машинам").
В компании «Интеравтоматика», которую называют одним из подрядчиков строительства теплоэлектростанций в Крыму с использованием турбин Siemens, около 46% принадлежит Siemens, 17% — ОАО ТПЭ. В июле 2017 года компания Siemens заявила, что откажется от доли в «Интеравтоматике» и что новые бизнес-проекты в РФ будут осуществлять подконтрольные концерну СТГТ и ООО «Сименс».
Представитель ОАО ТПЭ заявил на предварительных слушаниях в суде в марте, что концерном Siemens, крупнейшим акционером «Интеравтоматики», совершаются действия, которые повлекли убытки в форме упущенной выгоды, в частности, «произведен отказ от всех договоров и общее прекращение всех хозяйственных операций с подконтрольной ответчику компанией». Истец также отметил, что «Интеравтоматика» имеет в соответствии с уставом ограниченную правоспособность, а именно «любые действия, связанные с ведением бизнеса», должны осуществляться только с технологией Siemens, никакие аналоги быть использованы не могут, в связи с чем компания не может исполнять свои обязательства перед контрагентами.
Представитель Siemens иск не признал. Он заявил об отсутствии факта причинения убытков, отсутствии причинно-следственной связи между действиями ответчиков и убытками, если они существуют, а также о необоснованности размера убытков. Представитель Siemens, в частности, заявил, что ответчики ни вместе, ни по отдельности не являются лицом, определяющим действия «Интеравтоматики», и что спор не является корпоративным. По словам ответчиков, «причина возникновения убытков, если они действительно были, — действия самой „Интеравтоматики“. Он напомнил о включении компании в санкционный список, в связи с чем было приостановлено исполнение контрактов с ней.
По данным агентства Рейтер, „Интеравтоматика“ выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму. По этой же причине ЕС ввел санкции против этой компании.
В ОАО ТПЭ, комментируя подачу иска, ранее заявили РИА Новости, что в августе прошлого года Siemens AG и подконтрольные ему СТГТ и ООО „Сименс“ направили в „Интеравтоматику“ письма, в которых уведомили о приостановке всех хозяйственных операций с „Интеравтоматикой“, а также о приостановлении исполнения всех договорных обязательств. По словам представителя ТПЭ, такие действия акционера повлекли расторжение договоров с заказчиками, привели к снижению прибыли и убыткам в размере 177,1 миллиона рублей и 5,4 миллиона евро, на эту сумму и подан иск. В ТПЭ тогда подчеркнули, что по уставу „Интеравтоматика“ работает исключительно с технологиями Siemens и на 100% зависима в своей деятельности от немецкого концерна.
Siemens сейчас ведет судебные тяжбы со структурами „Технопромэкспорта“ по поводу „крымских турбин“. В первом иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ Siemens и СТГТ требуют признать незаконной сделку по поставке турбин, которые предназначались для проекта в Тамани, а были незаконно, по мнению истцов, поставлены в Крым. Во втором иске СТГТ заявляет аналогичные требования к структурам „Ростеха“, а также требует истребовать четыре турбины из чужого незаконного владения. Суд отклонил оба иска, решения уже вступили в законную силу.
Прайм: последние новости
En+ Group обратилась в Минфин США с просьбой продлить срок выхода из ее акций и долга Дайджест российских СМИ – 26 апреля Директор по сбыту "Русала" Стив Ходжсон уходит из компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски106
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт46
Майские пенсии доставят по особому графику120
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост49
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»19
Новости партнеров
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение