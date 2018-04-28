Арбитраж Москвы рассмотрит иск «Интеравтоматики» к Siemens и его «дочкам»

МОСКВА , 28 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в субботу проведет основные слушания по иску компании «Интеравтоматика» о взыскании с немецкого концерна Siemens AG и двух его российских «дочек» 5,4 миллиона евро и 177,1 миллиона рублей.

Иск от имени АО «Интеравтоматика» подан его миноритарным акционером ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ (ОАО ТПЭ, входит в »Ростех" ). Ответчиками в иске, кроме Siemens AG, указаны ООО «Сименс» и ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — российским "Силовым машинам" ).

В компании «Интеравтоматика», которую называют одним из подрядчиков строительства теплоэлектростанций в Крыму с использованием турбин Siemens, около 46% принадлежит Siemens, 17% — ОАО ТПЭ. В июле 2017 года компания Siemens заявила, что откажется от доли в «Интеравтоматике» и что новые бизнес-проекты в РФ будут осуществлять подконтрольные концерну СТГТ и ООО «Сименс».

Представитель ОАО ТПЭ заявил на предварительных слушаниях в суде в марте, что концерном Siemens, крупнейшим акционером «Интеравтоматики», совершаются действия, которые повлекли убытки в форме упущенной выгоды, в частности, «произведен отказ от всех договоров и общее прекращение всех хозяйственных операций с подконтрольной ответчику компанией». Истец также отметил, что «Интеравтоматика» имеет в соответствии с уставом ограниченную правоспособность, а именно «любые действия, связанные с ведением бизнеса», должны осуществляться только с технологией Siemens, никакие аналоги быть использованы не могут, в связи с чем компания не может исполнять свои обязательства перед контрагентами.

Представитель Siemens иск не признал. Он заявил об отсутствии факта причинения убытков, отсутствии причинно-следственной связи между действиями ответчиков и убытками, если они существуют, а также о необоснованности размера убытков. Представитель Siemens, в частности, заявил, что ответчики ни вместе, ни по отдельности не являются лицом, определяющим действия «Интеравтоматики», и что спор не является корпоративным. По словам ответчиков, «причина возникновения убытков, если они действительно были, — действия самой „Интеравтоматики“. Он напомнил о включении компании в санкционный список, в связи с чем было приостановлено исполнение контрактов с ней.

По данным агентства Рейтер, „Интеравтоматика“ выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму. По этой же причине ЕС ввел санкции против этой компании.

В ОАО ТПЭ, комментируя подачу иска, ранее заявили РИА Новости , что в августе прошлого года Siemens AG и подконтрольные ему СТГТ и ООО „Сименс“ направили в „Интеравтоматику“ письма, в которых уведомили о приостановке всех хозяйственных операций с „Интеравтоматикой“, а также о приостановлении исполнения всех договорных обязательств. По словам представителя ТПЭ, такие действия акционера повлекли расторжение договоров с заказчиками, привели к снижению прибыли и убыткам в размере 177,1 миллиона рублей и 5,4 миллиона евро, на эту сумму и подан иск. В ТПЭ тогда подчеркнули, что по уставу „Интеравтоматика“ работает исключительно с технологиями Siemens и на 100% зависима в своей деятельности от немецкого концерна.

Siemens сейчас ведет судебные тяжбы со структурами „Технопромэкспорта“ по поводу „крымских турбин“. В первом иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ Siemens и СТГТ требуют признать незаконной сделку по поставке турбин, которые предназначались для проекта в Тамани, а были незаконно, по мнению истцов, поставлены в Крым. Во втором иске СТГТ заявляет аналогичные требования к структурам „Ростеха“, а также требует истребовать четыре турбины из чужого незаконного владения. Суд отклонил оба иска, решения уже вступили в законную силу.