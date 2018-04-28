Ещё
США продадут Бахрейну боевые вертолеты и ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США продадут Бахрейну боевые вертолеты и ракеты 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Министерство обороны США намерено продать Бахрейну боевые вертолеты и авиационные ракеты на общую сумму 911,4 миллиона долларов. Как передает ТАСС, соответствующее уведомление Пентагон направил в Конгресс. В заявлении подчеркивается, что госдепартамент не возражает против поставок королевству такого рода вооружений.
Островное государство в Персидском залив запросило ударные вертолеты AH-1Z, дополнительные двигатели к ним, ракеты AGM-114 и APKWS II, а также радары, системы связи и многое другое. В американском минобороны считают, данная сделка «не приведет к изменению военного баланса в регионе».
Закон обязывает Пентагон уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У парламентариев есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.
Российская Газета: последние новости
Владимир Путин освободил от НДФЛ детские пособия Контрактная система госзакупок перейдет в цифру Новак: Отключение электричества при аварии сократилось до 1 часа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски106
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт46
Майские пенсии доставят по особому графику120
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост49
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»19
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение