США продадут Бахрейну боевые вертолеты и ракеты

Министерство обороны США намерено продать Бахрейну боевые вертолеты и авиационные ракеты на общую сумму 911,4 миллиона долларов. Как передает ТАСС, соответствующее уведомление Пентагон направил в Конгресс. В заявлении подчеркивается, что госдепартамент не возражает против поставок королевству такого рода вооружений.

Островное государство в Персидском залив запросило ударные вертолеты AH-1Z, дополнительные двигатели к ним, ракеты AGM-114 и APKWS II, а также радары, системы связи и многое другое. В американском минобороны считают, данная сделка «не приведет к изменению военного баланса в регионе».

Закон обязывает Пентагон уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У парламентариев есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.