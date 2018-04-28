Елена Скворцова: Аварийное переселение

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, как в России на самом деле происходит переселение из аварийного жилья.

А как все хорошо начиналось! В 2013-м приняли федеральную программу переселения из аварийного жилья. Осенью прошлого года она закончилась. Государство потратило на это 72,3 млрд руб. Если судить по отчетам, то за 4 года было почти полностью ликвидировано 11,5 млн кв. м ветхого жилья. И программу решили продолжить: жилой-то фонд в стране продолжает ветшать. Между тем счастливых новоселов по стране — раз-два и обчелся. По итогам проверок в 60% новостроек нашли нарушения.

И ладно бы речь шла о мелких недоделках. А то ведь много и таких, как, скажем, в Удмуртии . Кого-то поселили в 20 м от ж/д полотна (аккурат в санитарной зоне железной дороги), к тому же забыв сделать в доме вентиляцию. Стены тут же покрылись плесенью. Это в самом Ижевске . А в поселке Кез (Кезский район) новенькие дома, симпатично отделанные сайдингом, оказались вовсе непригодны для жизни. Где-то канализация выведена в подпол. Представляете, какой запах в доме, где под полом плавают фекалии? Где-то газовое отопление тут же сломалось и газовики не нашли ничего лучше, как просто отключить его. А где-то и вовсе — печное отопление… Нередко под обоями — бетонные плиты с трещинами. А в некоторых домах (на 8 семей) туалет во дворе: заботливо поставлен деревянный «скворечник» на две кабинки. Не говоря уж о тотальном отсутствии горячей воды. Типа не баре, им и так сойдет…

По поводу ситуации в Кезу возбуждено уголовное дело. Но что толку? Если чиновницу, принявшую такие дома в эксплуатацию, всего лишь оштрафовали на 50 тысяч? А кто виноват в том, что проекты принимаются без вентиляции, без канализации, без утепления и отопления? Экономят или нагло пилят бюджетные средства?

Говорят, федеральный центр выделяет мало денег: невыгодно, мол, подрядчикам строить за 27 тыс. за кв. м. Но независимые-то экспертизы показывают: в таких домах и 13 тыс. руб. за «квадрат» не затрачено. Выходит, строители блюдут свою маржу, а людей можно и в хлев загнать?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018.