Заключенным помогут заработать

По предложению сенатора, на едином ресурсе должна размещаться информация о производимой в учреждениях ФСИН России продукции и товарах, а обсуждаться условия сотрудничества таких учреждений с субъектами предпринимательства.

Также в письме Андрей Кутепов просит предоставить данные о реализации соглашения 2016 года о сотрудничестве, нацеленном на развитие предпринимательской деятельности между Федеральной службой исполнения наказаний и ТПП России

Ранее сенатором были направлены запросы в торгово-промышленные палаты России в субъектах РФ. «На сегодняшний день ответы получены из 17 региональных ТПП, письма с предложениями и описанием проблем продолжают поступать. Когда получим информацию из всех ТПП, мы её проанализируем и представим свои предложения», — сообщил Андрей Кутепов «Парламентской газете».

И если потребуется законодательное регулирование, то мы внесём соответствующие инициативы

Он сообщил, что уже сейчас есть успешный опыт сотрудничества между производствами колоний и предпринимателями. Например, в Алтайском крае в 2017 году заключено более 150 договоров с оборотом 140 миллионов рублей. Аналогичные соглашения заключаются в Калининградской, Калужской, Саратовской, Липецкой областях. А в Рязанской области предлагают бизнесу налаживать совместное производство по широкой линейке продукции — детские автокресла, оборудование для городских спортплощадок, упаковки, мукомольное производство, изготовление заводских деталей.

Между тем Андрей Кутепов обратил внимание и на ряд проблем. В некоторых регионах отмечают изношенность основных производственных фондов, жалуются на отсутствие капремонта, на то, что производимая продукция морально устарела, на дефицит оборотных средств и т.д. У представителей МСП, в свою очередь, возникают вопросы и к трудностям, связанным с пропускным режимом, к вопросам по сохранности сырья и готовой продукции, ритмичности в выполнении работ, прозрачности и учёта себестоимости произведённой продукции.

«Но, несмотря на все сложности, региональные ТПП выступают за такое сотрудничество и считают, что данное направление нужно развивать и особое внимание уделять рекламе и продвижению продукции, производимой учреждениями ФСИН», — заметил Андрей Кутепов.