Ещё
Заключенным помогут заработать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заключенным помогут заработать 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Такой интернет-ресурс можно использовать для размещения заказов предпринимателей и диалога по условиям сотрудничества между бизнесом и учреждениями ФСИН. Об этом говорится в письме, которое глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов направил президенту Торгово-промышленной палаты России. Письмо имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
По предложению сенатора, на едином ресурсе должна размещаться информация о производимой в учреждениях ФСИН России продукции и товарах, а обсуждаться условия сотрудничества таких учреждений с субъектами предпринимательства.
Также в письме Андрей Кутепов просит предоставить данные о реализации соглашения 2016 года о сотрудничестве, нацеленном на развитие предпринимательской деятельности между Федеральной службой исполнения наказаний и ТПП России.
Ранее сенатором были направлены запросы в торгово-промышленные палаты России в субъектах РФ. «На сегодняшний день ответы получены из 17 региональных ТПП, письма с предложениями и описанием проблем продолжают поступать. Когда получим информацию из всех ТПП, мы её проанализируем и представим свои предложения», — сообщил Андрей Кутепов «Парламентской газете».
И если потребуется законодательное регулирование, то мы внесём соответствующие инициативы
Он сообщил, что уже сейчас есть успешный опыт сотрудничества между производствами колоний и предпринимателями. Например, в Алтайском крае в 2017 году заключено более 150 договоров с оборотом 140 миллионов рублей. Аналогичные соглашения заключаются в Калининградской, Калужской, Саратовской, Липецкой областях. А в Рязанской области предлагают бизнесу налаживать совместное производство по широкой линейке продукции — детские автокресла, оборудование для городских спортплощадок, упаковки, мукомольное производство, изготовление заводских деталей.
Между тем Андрей Кутепов обратил внимание и на ряд проблем. В некоторых регионах отмечают изношенность основных производственных фондов, жалуются на отсутствие капремонта, на то, что производимая продукция морально устарела, на дефицит оборотных средств и т.д. У представителей МСП, в свою очередь, возникают вопросы и к трудностям, связанным с пропускным режимом, к вопросам по сохранности сырья и готовой продукции, ритмичности в выполнении работ, прозрачности и учёта себестоимости произведённой продукции.
«Но, несмотря на все сложности, региональные ТПП выступают за такое сотрудничество и считают, что данное направление нужно развивать и особое внимание уделять рекламе и продвижению продукции, производимой учреждениями ФСИН», — заметил Андрей Кутепов.
Парламентская газета: последние новости
Законы, вступающие в силу 25 апреля Минэкономики Турции: Москва и Анкара способны выйти на торговый оборот в 100 млрд долларов В аэропорту Владивостока таможенники изъяли у двух россиян 34 кг корейской косметики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски105
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт46
Майские пенсии доставят по особому графику120
США обратились к России с пожеланием489
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост33
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение