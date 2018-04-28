Земля термальных вод и спа-курортов

Словения — это не только море и горы, но и спа-курорты. Словенцы освоили самые последние тенденции индустрии и в то же время бережно сохранили древнеримские традиции терм. «Лента.ру» разбиралась в том, где в Словении лучше всего поправлять здоровье и пополнять запас жизненной энергии.

С тех пор, как полторы тысячи лет назад предки современных словенцев — племена южных славян — вышли в берегам Адриатического моря, жизнь этого народа была постоянно связана с окружавшими его великими империями. И у каждой словенцы чему-то учились, обогащая национальную культуру и приумножая собственные знания. От империи австрийских Габсбургов словенцы переняли строгую архитектуру Любляны и аккуратность, от Венецианской республики — очарование маленьких городков на побережье и искусство виноделия, а от древних римлян и византийцев — любовь к баням, термам и горячим источникам.

Риме от терм остались одни развалины, а в ставшем турецким Стамбулом древнем Константинополе они трансформировались в хамам. Словенцы же сохранили древние традиции, позволяющие почувствовать себя римским патрицием или греческим василевсом. Терме Олимпия в городке Подчетртек, Терме Добрна, Терме Чатеж, Римские Термы, Моравске Топлице — латинское и славянское наследие причудливо сплелось в названиях лучших спа-комплексов Словении.

Но Словения не была бы Словенией, если бы не следовала самым современным тенденциям велнес-индустрии. Помимо вполне привычных финской сауны и турецкой бани, на курортах страны к вашим услугам инфракрасные, соляные, кристальные, индийские, цветные сауны, а также биосауна и лаконий. Огромное внимание словенцы уделяют различным ритуалам, которые позволяют полностью расслабиться во время велнес-процедур. Обрядовое направление воздушных потоков в бане, массаж под звуки тибетских гонгов, давление, оказываемое подушечками с травами в ходе азиатского массажа — словенские затейники способны по-настоящему удивить даже повидавших многое путешественников.

Хотя и не место красит человека, а человек — место, но заниматься релаксацией приятнее в живописных локациях. На словенских курортах аренами проведения сеансов различных видов релаксационной гимнастики, как правило, являются самые зеленые уголки. Необычная йога смеха в саду, дыхательная гимнастика на берегу моря, прогулки босиком по усыпанным гравием тропинкам и посещение точек схождения энергетических линий отлично перезаряжают батарейки жизненной силы, истощенные затянувшейся зимой. Все словенские курорты предлагают индийскую, японскую, тайскую, китайскую и другие древние концепции массажа, пилинга и ритуальных процедур зарядки в окружении природы.

Важно отметить, что на всех словенских природных курортах лечение всегда связано с применением природных оздоровительных факторов. И это не только минеральная вода, как вы могли подумать, но и климатические факторы, присутствующие на определенной высоте над уровнем моря: торф, морская вода и рапа, солевые грязи, вдыхаемые аэрозоли, лечебная грязь и другие минеральные пелоиды. Впрочем, и различных минеральных вод в Словении великое множество: на курортах есть источники с термальной, термоминеральной и питьевой минеральными водами.

Но, пожалуй, самую уникальную минеральную воду во всей Словении вы найдете в Терме 3000, что в Моравске Топлице. Гордостью курорта является уникальная черная термоминеральная вода — самая теплая в Словении. Особенно эффективна она при проблемах с суставами. Поэтому одна из специализаций этого курорта — лечение ортопедических, ревматологических и дерматологических заболеваний. Особых успехов тут добиваются в области послеоперационного восстановления с применением эндопротезов.

В Словении вообще можно не только отдохнуть и восстановить силы, но и пройти полноценное лечение от старых травм. Так, на курорте Терме Чатеж действует первый в стране терапевтический центр по проблемам позвоночника, в специализированном подразделении которого занимаются восстановительным лечением спортсменов. Здесь работают физиатры, ортопеды, нейрохирурги, кинезиологи, физиотерапевты, средний медицинский персонал, специалисты по трудотерапии и массажисты. В центре имеется и стационарное отделение, организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала.

Диагностический и реабилитационный центр Добрна Медикал, что расположен в Терме Добрна, специализируется на лечении бесплодия и гинекологических заболеваний, проблемах в области урологии, онкологии, нейрохирургии, неврологии, дерматологии, реабилитации, физиотерапии и эстетической медицины.

При этом все курорты Словении идеально подойдут для семейного отдыха. Это касается и катания на горных лыжах, и отдыха на море, и, конечно же, спа-процедур. Пока старшее поколение поправляет здоровье, младшее может весело провести время в аквапарках, которыми располагает каждый курорт Словении. Крытые бассейны, бассейны с термальной и морской водой, джакузи и массажные ванны, олимпийские бассейны, многочисленные водные горки, среди которых даже есть первая в мире горка с мертвой петлей, расположенная в Терме 3000, что в Моравске Топлице. Ускорение на этой легендарной горке больше, чем в спортивном автомобиле!

Любителям длинных горок стоит посетить Терме Птуй, где находится знаменитая горка «Тайфун». Вас ждет спуск на водной подушке с многоэтажной башни протяженностью 170 метров, при этом периодически он переходит в свободное падение, а в воду приходится нырять с 7-метровой высоты. Самые же адреналиновые горки находятся в парке Aqualuna, что в Терме Олимпия. Горка «Королевская Кобра» слыла «адреналиновой королевой с 2013 года, когда она была открыта, но в прошлом году у нее появилась конкурентка в виде горки „Черная Пушка“.

Крупнейший аквапарк страны — Термальная Ривьера, расположенная в Терме Чатеж, площадь акватории которого превышает 12 тысяч квадратных метров. Парк действует круглый год, а его аттракционы „древо событий“, „трио горок“, „горка-бумеранг“, трамплины и „тарзанки“ известны по всей стране. Здесь, как и на остальных курортах Словении, есть „лягушатники“ для самых маленьких, а не берегу проводятся развлекательные программы детской анимации.

Словом, в Словении вы не только сможете поправить свое здоровье и пройти лечение, но и просто хорошо провести время всей семьей. Не последнюю роль в привлекательности словенских курортов играют и весьма доступные цены. По соотношению цены и качества Словения — один из лидеров в Европе.