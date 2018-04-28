Что необходимо знать, отправляясь на пикник на природу

Май — сезон открытия пикников на свежем воздухе. Однако они могут омрачиться по целому ряду причин. Мы подготовили небольшую памятку, которая пригодится каждому, кто собирается поесть шашлыков.

Выбор места Даже если вы не хотите есть сандвичи в парке и грезите о соединении с дикой природой, лучше все же выбрать специально отведенное для костров и посиделок с друзьями место. В лесу много подобных стоянок, на которых и место для костра подготовлено, и скамейки под навесом имеются. Там вам не придется беспокоиться, что вы промокните, устроите лесной пожар или пострадаете от укуса муравья. Если вы хотите расположиться на «дикой» природе, то помните, что лучше выбирать открытые места, где с деревьев на вас не упадет никакое опасное насекомое и костер не доберется до стволов. Не отдавайте предпочтение местам с поваленным деревом: нередки случаи укуса от насекомых, которые обитают под корой. Сидеть на траве или на земле также нежелательно — так можно застудить почки, мочевой пузырь или придатки. Если вы любитель пикников, лучше приобрести туристический коврик или складной стульчик, которые прослужат вам долгие годы. Пожарная безопасность Период с апреля по октябрь специалисты считают временем повышенной опасности для возникновения лесных пожаров. Не жгите костры там, где есть сухая трава или кустарники. Одна искра через несколько часов может превратиться в полноценный пожар. Если собираетесь разжечь костер, то выкопайте яму и разводите огонь внутри. Причем вокруг ямы лучше тоже ободрать траву. А лучше обзаведитесь мангалом. Обязательно после использования погасите костер. Избегайте падения на землю непогашенных спичек, окурков и т. д. Если вы обнаружили возгорание, вызывайте пожарных и звоните в лесничество, а также пробуйте потушить костер самостоятельно: водой, песком или землей.

Аптечка Если вы едете на пикник не на машине, то не забудьте взять с собой аптечку или специально соберите ее для таких вылазок и берите всегда с собой, отправляясь на природу. Обязательно возьмите антисептики, бинт, пластырь, противоаллергический препарат и спрей от ожогов. Сезон клещей Выбирайте одежду, которая закрывает вашу кожу, чтобы клещ не мог вас укусить. При этом лучше отдать предпочтение светлым вещам, на которых клеща можно будет заранее заметить. Обязательно надевайте головной убор. Можно также обработать одежду специальным средством, отпугивающим насекомых. Но аллергикам и детям их применять не стоит. Если вы заметили клеща, который уже пробирается к вам под кожу, то полейте на него любым маслом. Из-за того что насекомому станет трудно дышать, оно начнет немного выползать, в этот момент его легко подцепить и снять. Если вас укусил клещ или на вас сидит клещ, которого вы не можете удалить самостоятельно, обращайтесь за помощью к врачу. Даже если вы удалили клеща, но он вас укусил, покажите специалистам насекомое, чтобы выяснить, было ли оно носителем опасной болезни.

Мусор Ради экологии и безопасность других людей и животных обязательно убирайте за собой мусор. Даже если вас не волнует, как разложение некоторых предметов влияет на природу, о склянки могут пораниться пришедшие в это же место другие люди, в том числе дети. Или вы сами уже не сможете сюда вернуться, потому что все будет завалено мусором. Уже собираясь на пикник, возьмите с собой несколько пакетов специально для мусора. Когда придете на место, сразу разложите один или два пакета, чтобы туда все кидали мусор, а после, уходя, осмотрите местность и соберите остальное. Выкинуть его вы сможете в баки на трассе или въезжая в город. А можно вынести и дома — это не проблема. Если вы, следуя совету из первого пункта, выбрали специально отведенное место, то там будут и контейнеры для мусора. Если вы категорически не хотите везти с собой некоторый мусор, который может что-то испачкать, или вам не хватает пакетов, то имейте в виду, что лучше забрать с собой бутылки, коробки и пакеты, а остатки помидоров и зелени можно аккуратно оставить на месте. Для этого выкопайте небольшую яму, куда сложите пищевые остатки и засыпьте их сверху землей и дерном.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!