В Совфеде предложили повысить роль государства в работе микрофинансовых организаций 

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает необходимым увеличить роль государства в регулировании деятельности микрофинансовых организаций из-за сохранения негативных тенденций в этой сфере и, как следствие, повышения уровня социальной напряженности. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Для совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности мы предлагаем увеличить роль государственных институтов в части регулирования сферы деятельности микрофинансовых организаций", — сказал Бондарев.
По его словам, негативные явления и тенденции в микрофинансовой деятельности продолжают сохраняться.
Ранее сообщалось, что ЦБ зафиксировал рост количества жалоб на микрофинансовые организации.