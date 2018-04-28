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В Совфеде предложили повысить роль государства в работе микрофинансовых организаций
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В Совфеде предложили повысить роль государства в работе микрофинансовых организаций 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает необходимым увеличить роль государства в регулировании деятельности микрофинансовых организаций из-за сохранения негативных тенденций в этой сфере и, как следствие, повышения уровня социальной напряженности. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Для совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности мы предлагаем увеличить роль государственных институтов в части регулирования сферы деятельности микрофинансовых организаций", — сказал Бондарев.
По его словам, негативные явления и тенденции в микрофинансовой деятельности продолжают сохраняться.
Ранее сообщалось, что ЦБ зафиксировал рост количества жалоб на микрофинансовые организации.
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