В Совфеде предложили повысить роль государства в работе микрофинансовых организаций

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает необходимым увеличить роль государства в регулировании деятельности микрофинансовых организаций из-за сохранения негативных тенденций в этой сфере и, как следствие, повышения уровня социальной напряженности. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Для совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности мы предлагаем увеличить роль государственных институтов в части регулирования сферы деятельности микрофинансовых организаций", — сказал Бондарев.

По его словам, негативные явления и тенденции в микрофинансовой деятельности продолжают сохраняться.