Аист ради любимой перелетает Средиземноморье

Аист каждый год прилетает к своей любимой, которая живёт на расстоянии 13 тысяч километров. Каждую весну птица перелетает из Северной Африки на Балканы к своей суженой, передаёт "РИА Новости"

Ещё в 1993 году молодая самка аиста была подстрелена охотниками. Полуживую птицу нашёл местный житель Степан, который решил выходить животное.

Через некоторое время самка выздоровела, однако летать ей оказалось всё равно тяжело. Поэтому она решила остаться у заботливого хозяина.

Через несколько лет к самке начал прилетать ухажёр, к которому местный житель смог надеть датчик передвижения. Судя по датчику, самец уже 16 лет прилетает к любимой из Африки.

Теперь у пары появилось потомство, которое зимой обитает с отцом в Африке, а весной прилетает навестить мать.

Заглавное фото: Depositphotos / Ivankmit