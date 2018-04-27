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Конгрессмен США Михэн ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах
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Конгрессмен США Михэн ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах 

РИА Новости 28 минут назад
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Конгрессмен США Патрик Михэн заявил в письме к спикеру Полу Райану, что уходит в отставку.
Конгрессмена ранее обвиняли в том, что он заплатил бывшей помощнице 39 тысяч долларов за молчание о домогательствах, причем взял деньги из государственных средств.
Михэн ранее согласился не переизбираться на новый срок в ноябре, однако в пятницу переменил решение и заявил о немедленной отставке.
При этом он не признает вину, выплаты помощнице назвал пособием по увольнению и выразил убеждение, что комитет по этике палаты представителей его оправдает.
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