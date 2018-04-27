Иран не должен извлечь выгоду из победы Запада над ИГ* в САР, заявил Трамп

Ангелой Меркель. "По мере того, как мы уничтожаем малые остатки ИГ*, мы также должны обеспечить то, чтобы Иран не получил выгоду от нашего успеха", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии

По его словам, для этого страны коалиции и региональные партнеры должны увеличить вклад, в том числе финансовый, в борьбу с террористической угрозой в Сирии.

По замечанию Трампа, «кровавый режим» Ирана не должен «даже приблизиться к получению ядерного оружия», прекратить развитие «опасной баллистической программы» и «поддержку терроризма на Ближнем Востоке», и США и союзники должны обеспечить это.

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