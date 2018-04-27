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Иран не должен извлечь выгоду из победы Запада над ИГ* в САР, заявил Трамп
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Иран не должен извлечь выгоду из победы Запада над ИГ* в САР, заявил Трамп 

РИА Новости 14 часов назад
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и его союзники должны приложить усилия к тому, чтобы победа над ИГ* в Сирии не была использована Ираном.
"По мере того, как мы уничтожаем малые остатки ИГ*, мы также должны обеспечить то, чтобы Иран не получил выгоду от нашего успеха", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По его словам, для этого страны коалиции и региональные партнеры должны увеличить вклад, в том числе финансовый, в борьбу с террористической угрозой в Сирии.
По замечанию Трампа, «кровавый режим» Ирана не должен «даже приблизиться к получению ядерного оружия», прекратить развитие «опасной баллистической программы» и «поддержку терроризма на Ближнем Востоке», и США и союзники должны обеспечить это.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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