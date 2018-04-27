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Молодежь Ингушетии представит выставку «Наследие Дикой дивизии» в Пензенской области
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Молодежь Ингушетии представит выставку «Наследие Дикой дивизии» в Пензенской области 

ТАСС 32 минуты назад
МАГАС, 27 апреля. /ТАСС/. Молодежная инициативная группа Ингушетии в рамках Международного саммита молодых парламентариев «Магас-2018» подписала соглашение с Молодежным парламентом Пензенской области о сотрудничестве в сфере культуры, передает корреспондент ТАСС. В рамках этого соглашения Молодежная инициативная группа представит выставку «Наследие Дикой дивизии» в Пензенской области.
"Дикая дивизия" принимала активное участие в Первой мировой войне и состояла главным образом из добровольцев, поскольку по закону Российской империи мусульманское население Кавказа и Средней Азии не подлежало призыву на военную службу.
"Это год памяти жертв Первой мировой войны, у меня есть проект «Наследие Дикой дивизии», созданный в честь этой даты, это фотовыставка, иллюстрации и исторические данные о масштабных боевых действиях с участием всадников дивизии. Я планирую показать свои работы в регионах СКФО и в Москве. И в рамках соглашения с Молодежным парламентом Пензенской области я проведу выставку у них в регионе, но этим сотрудничество не ограничиться, планируем и после обмениваться опытом и культурой", — сказал ТАСС председатель Молодежной инициативной группы Адам Мальсагов.
Также в рамках саммита было подписано соглашение «Союза активной молодежи Ингушетии» с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном» о сотрудничестве и съемке социального кино о межнациональных отношениях.
"У меня есть проект Северокавказский фестиваль социального кино «Новый взгляд», который я начну реализовывать в октябре. Социальное короткометражные фильмы будут сниматься о важных Российских и мировых проблемах и у меня уже подписаны соглашения с разными странами. «Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном» хочет, чтобы я снимал кино об их межнациональных отношениях, тем самым развивая культуру", — рассказал ТАСС организатор саммита и руководитель «Союза активной молодежи Ингушетии» Заурбек Ведзижев.
Первый на Северном Кавказе международный саммит молодых парламентариев из 12 стран мира и России «Магас-2018» проходит в Ингушетии с 27-29 апреля. На форуме планируется проведение презентаций лучших практик организации работы с молодежью в регионах страны, разработка новых форматов взаимодействия с молодежью, подписание соглашений о сотрудничестве между лидерами молодежных парламентов иностранных государств и регионов России.
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