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Камера зафиксировала необычный объект в небе над Британии
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Камера зафиксировала необычный объект в небе над Британии 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Загадочный объект попал в объектив видеокамеры жительницы города Бриджуотер в графстве Сомерсет на юге Великобритании, когда она снимала грозу. Нечто на ее глазах падало с неба. О случае рассказало британское издание Daily Mail.
Необычное явление не просто удивило автора видеозаписи, но, по ее словам, даже напугало. Британский таблоид даже назвал упавшее нечто неопознанным летающим объектом.
Объект, как сказала женщина, возник в небе вслед за серией вспышек молнии. Скорость его была очень высока. В прочем, это может быть как фотомонтаж, так и обычная птица.
Пассажир одной из китайских авиакомпаний снял на камеру необычный объект, который летел рядом с самолетом.
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