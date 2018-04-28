Росприроднадзор по СЗФО мешает консервированию полигона «Новоселки»

Жителей Выборгского района беспокоит полигон ОТБ «Новоселки». Они жалуются на неприятный запах, исходящий от мусорки. Также полигон угрожает безопасности окружающей среды.

Чтобы устранить неприятный запах, полигон необходимо засыпать грунтом. В Петербурге активно ведут работы по строительству, где грунта более, чем достаточно. Но местное отделение Росприроднадзора и глава ведомства Олег Жигелей утверждают, что полигон нужны засыпать грунтом 5 класса, а на стройках имеется только 4.

При этом независимые экологи уверены, что свалку вполне можно засыпать и грунтом 4 класса. Вреда окружающей среде это не принесет, а полигон будет законсервирован и перестанет мешать людям, живущим поблизости. Специалисты считают, что грунт 4 класса давно можно было внести в соответствующий регламент, однако в РПН это сделать просто забыли. Теперь же на соблюдение бюрократических процедур уйдет не меньше месяца. В то же время Жигилей мог бы дать свое разрешение на вывоз грунта со стройки из центра уже сейчас, до прохождения всех формальных процедур.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию чиновник также отказался, требуя официального запроса, ответ на который может занять около 10 рабочих дней.