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Росприроднадзор по СЗФО мешает консервированию полигона «Новоселки»
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Росприроднадзор по СЗФО мешает консервированию полигона «Новоселки» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Деловая газета Ленинградской области
Жителей Выборгского района беспокоит полигон ОТБ «Новоселки». Они жалуются на неприятный запах, исходящий от мусорки. Также полигон угрожает безопасности окружающей среды.
Ранее «Новоселки» были законсервированы, о чем Владимиру Путину доложил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Однако едкий запах до сих пор беспокоит местных жителей.
Чтобы устранить неприятный запах, полигон необходимо засыпать грунтом. В Петербурге активно ведут работы по строительству, где грунта более, чем достаточно. Но местное отделение Росприроднадзора и глава ведомства Олег Жигелей утверждают, что полигон нужны засыпать грунтом 5 класса, а на стройках имеется только 4.
При этом независимые экологи уверены, что свалку вполне можно засыпать и грунтом 4 класса. Вреда окружающей среде это не принесет, а полигон будет законсервирован и перестанет мешать людям, живущим поблизости. Специалисты считают, что грунт 4 класса давно можно было внести в соответствующий регламент, однако в РПН это сделать просто забыли. Теперь же на соблюдение бюрократических процедур уйдет не меньше месяца. В то же время Жигилей мог бы дать свое разрешение на вывоз грунта со стройки из центра уже сейчас, до прохождения всех формальных процедур.
Прокомментировать сложившуюся ситуацию чиновник также отказался, требуя официального запроса, ответ на который может занять около 10 рабочих дней.
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