Ещё
Россельхознадзор выявил цветочный трипс в партии хризантем из Италии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор выявил цветочный трипс в партии хризантем из Италии 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Россельхознадзор при фитосанитарном контроле в Подмосковье обнаружил карантинный цветочный трипс в хризантемах из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре срезов цветов хризантемы одноголовой, происхождением Италия, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
«Эхо Москвы» и главреда сайта радиостанции оштрафовали из-за ссылки на видео с матом в блоге К.Собчак РСА: Владельцы электронных паспортов транспортных средств не смогут оформить полис ОСАГО Пассажиры с электронным талоном ФСС могут оформить на сайте РЖД бесплатный билет к месту лечения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт40
США обратились к России с пожеланием442
Майские пенсии доставят по особому графику110
Германия не готова испортить отношения с Россией38
Российское оружие стало главной проблемой США в Сирии40
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение