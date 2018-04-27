Экологическая часть проекта мусоросжигательного завода в Наро-Фоминске прошла слушания

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Комплект документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС, обязательная часть проекта строительства промышленных объектов) мусоросжигательного завода «РТ-Инвест» в Наро-Фоминском районе Московской области прошел в пятницу общественные слушания. В пресс-службе компании сообщили, что учтут все конструктивные замечания.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания "Ростеха" — «РТ— Инвест» построит в Московской области четыре завода по термическому обеззараживанию мусора в рамках национального проекта «Чистая страна». Правительство России утвердило его в декабре 2016 года. По планам, первые заводы появятся в Воскресенском и Наро-Фоминском районах, они заработают к 2021 году.

"В конце обсуждений был подписан протокол комиссией по подготовке и проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний. Слушания признаны состоявшимися. Представители компании «АГК-1» (непосредственный подрядчик строительства, входит в «РТ-Инвест») заявили, что все конструктивные замечания и предложения по материалам ОВОС, поступившие в адрес компании, будут учтены в проектной документации", — говорится в сообщении. В слушаниях приняли участие более 700 жителей Наро-Фоминского района, по данным «РТ-Инвест».

По итогам общественных слушаний Российская экологическая академия запросила дополнительные материалы у разработчиков ОВОС по МСЗ в Наро-Фоминске , рассказала исполнительный директор организации Ольга Плямина. «Такие объекты в соответствии с нормами действующего законодательства подлежат усиленному контролю: постоянной проверке, автоматизированной системы учета, комплексным экологическим разрешениям. Мы обязательно со стороны научного сообщества проконтролируем, чтобы все наши рекомендации были учтены», — сказала она.

"Большое количество людей, которые сегодня пришли на общественные обсуждения говорят о том, что вопрос строительства предприятия им очень важен, мы ценим такую вовлеченность населения и наша задача сделать так, чтобы у жителей всегда был доступ к актуальной и достоверной информации о проекте на всех этапах его реализации", — привели в компании слова советника министра экологии и природопользования Московской области Марии Комковой.

Она отметила, что мусоросжигательные заводы «РТ-Инвест» будут частью новой системы обращения с отходами в Московской области, которая позволит не строить больше новых мусорных полигонов.