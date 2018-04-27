Фонсека всё ещё обсуждает новый контракт с «Шахтёром»

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека всё ещё не решил, станет ли он принимать предложение «горняков» о продлении контракта.

Действующий контракт Паулу Фонсеки с «Шахтёром» рассчитан до конца текущего сезона, поэтому руководство «горняков» предложило своему главному тренеру новую сделку.

"Не знаю, на данный момент есть разные возможности. Клуб сделал мне предложение о продлении, мы ведем диалог и изучаем определенные моменты. Скоро примем решение и объявим его вам", — заявил Фонсека.

"Мне очень нравится в «Шахтёре». И в то же время есть разные аспекты контракта, где мы должны прийти к соглашению. Полагаю, полностью заметно, что я рад быть в этом клубе и на Украине . Люди меня уважают, и я счастлив здесь".

Ранее сообщалось, что 45-летний португалец может возглавить «Монако».