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Фонсека всё ещё обсуждает новый контракт с «Шахтёром»
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Фонсека всё ещё обсуждает новый контракт с «Шахтёром» 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека всё ещё не решил, станет ли он принимать предложение «горняков» о продлении контракта.
Действующий контракт Паулу Фонсеки с «Шахтёром» рассчитан до конца текущего сезона, поэтому руководство «горняков» предложило своему главному тренеру новую сделку.
"Не знаю, на данный момент есть разные возможности. Клуб сделал мне предложение о продлении, мы ведем диалог и изучаем определенные моменты. Скоро примем решение и объявим его вам", — заявил Фонсека.
"Мне очень нравится в «Шахтёре». И в то же время есть разные аспекты контракта, где мы должны прийти к соглашению. Полагаю, полностью заметно, что я рад быть в этом клубе и на Украине. Люди меня уважают, и я счастлив здесь".
Ранее сообщалось, что 45-летний португалец может возглавить «Монако».
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