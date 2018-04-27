Razer выпустила недорогую игровую мышь Abyssus Essential

Компания Razer представила мышь Abyssus Essential, которая стала одним из самых доступных игровых девайсов с подсветкой Razer Chroma. Манипулятор упакован в корпус симметричной формы, что делает его удобным как для правшей, так и для левшей.

Мышь получила оптический сенсор с разрешением 7200 dpi и три кнопки Hyperesponse с чётким тактильным откликов и ресурсом 10 млн нажатий. Максимальная отслеживаемая скорость перемещения достигает 5,6 м/с. Для подключения к компьютеру служит USB-кабель длиной 2,1 м. Габариты манипулятора — 114,7х63х37,3 мм, масса — 78 г.

Мышь Razer Abyssus Essential уже поступила в продажу по рекомендованной цене 50 долларов.