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Razer выпустила недорогую игровую мышь Abyssus Essential
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Razer выпустила недорогую игровую мышь Abyssus Essential 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания Razer представила мышь Abyssus Essential, которая стала одним из самых доступных игровых девайсов с подсветкой Razer Chroma. Манипулятор упакован в корпус симметричной формы, что делает его удобным как для правшей, так и для левшей.
Мышь получила оптический сенсор с разрешением 7200 dpi и три кнопки Hyperesponse с чётким тактильным откликов и ресурсом 10 млн нажатий. Максимальная отслеживаемая скорость перемещения достигает 5,6 м/с. Для подключения к компьютеру служит USB-кабель длиной 2,1 м. Габариты манипулятора — 114,7х63х37,3 мм, масса — 78 г.
Мышь Razer Abyssus Essential уже поступила в продажу по рекомендованной цене 50 долларов.
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