Ещё
Вячеслав Макаров принял участие в работе Совета законодателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вячеслав Макаров принял участие в работе Совета законодателей 

Интересант 1 час назад
В сегодняшнем заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, который возглавляют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин, принял участие председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. В рамках мероприятия парламентарии обсудили вопросы законодательного обеспечения контроля качества оказания медицинской помощи и региональный аспект цифровой экономики.
По окончании заседания с членами Совета законодателей встретился президент РФ Владимир Путин. В ходе встречи обсуждались меры, необходимые для ускорения процесса реализации задач, поставленных в Послании президента РФ Федеральному Собранию.
«Такие встречи президента России Владимира Владимировича Путина с членами Совета законодателей в День парламентаризма стали доброй традицией. Они позволяют произвести «точную настройку» взаимодействия всех ветвей федеральной и региональной власти, — прокомментировал итоги встречи Вячеслав Макаров. — Глава государства отметил весомый вклад Совета законодателей в формирование единого правового пространства России. Сегодня это является одним из важнейших условий успешной реализации задач, поставленных в Послании президента РФ Федеральному Собранию. Чтобы осуществить тот инновационный прорыв, который необходим для дальнейшего развития России, требуется обеспечить согласованную работу всего государственного механизма. Нельзя допустить разнобоя в подходах, поскольку он неизбежно превратится в тормоз поступательного движения экономики. В связи с этим, считаю крайне важным предложение председателя Государственной думы Вячеслава Володина о формировании в каждом из региональных парламентов России рабочих групп, которые будут координировать работу законодательной и исполнительной власти по реализации положений президентского Послания.
Президент еще раз подчеркнул необходимость непрерывной обратной связи с избирателями, поскольку именно в таком общении рождаются самые эффективные законы. Не менее важным для повышения качества законодательной работы является и укрепление сотрудничества с научным и экспертным сообществом.
Президент призвал законодателей проявить особую заботу о ветеранах. Поколение победителей является золотым фондом нашей страны. Уверен, что все парламенты поддержат озвученное Валентиной Ивановной Матвиенко предложение Совета Федерации в адрес ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций о признании Дня победы над нацизмом всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом — всемирным мемориалом. Эта память должна храниться как священная во всех странах Земли».
Интересант: последние новости
Никита Белых пожаловался «информационный голод» из-за отсутствия в его камере телевизора Министр обороны США предложил избавить от проблем с антироссийскими санкциями Вьетнам, Индию и Индонезию, чтобы их переманить Кто войдет в новое правительство?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт40
США обратились к России с пожеланием441
Майские пенсии доставят по особому графику108
Германия не готова испортить отношения с Россией32
Российское оружие стало главной проблемой США в Сирии36
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение