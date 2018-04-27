Вячеслав Макаров принял участие в работе Совета законодателей

По окончании заседания с членами Совета законодателей встретился президент РФ Владимир Путин . В ходе встречи обсуждались меры, необходимые для ускорения процесса реализации задач, поставленных в Послании президента РФ Федеральному Собранию.

«Такие встречи президента России Владимира Владимировича Путина с членами Совета законодателей в День парламентаризма стали доброй традицией. Они позволяют произвести «точную настройку» взаимодействия всех ветвей федеральной и региональной власти, — прокомментировал итоги встречи Вячеслав Макаров. — Глава государства отметил весомый вклад Совета законодателей в формирование единого правового пространства России. Сегодня это является одним из важнейших условий успешной реализации задач, поставленных в Послании президента РФ Федеральному Собранию. Чтобы осуществить тот инновационный прорыв, который необходим для дальнейшего развития России, требуется обеспечить согласованную работу всего государственного механизма. Нельзя допустить разнобоя в подходах, поскольку он неизбежно превратится в тормоз поступательного движения экономики. В связи с этим, считаю крайне важным предложение председателя Государственной думы Вячеслава Володина о формировании в каждом из региональных парламентов России рабочих групп, которые будут координировать работу законодательной и исполнительной власти по реализации положений президентского Послания.

Президент еще раз подчеркнул необходимость непрерывной обратной связи с избирателями, поскольку именно в таком общении рождаются самые эффективные законы. Не менее важным для повышения качества законодательной работы является и укрепление сотрудничества с научным и экспертным сообществом.