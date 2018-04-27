Генерал-полковник: Под командованием американцев НАТО прицеливается к России

Президент Академии геополитических проблем , генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что за призывами НАТО к партнерству скрывается истинная цель США — столкнуть европейских членов НАТО с Россией и получить с этого политические дивиденды.

Ковитиди: США и НАТО получили карт-бланш на безнаказанность

«Фразы о сдерживании России — это словоблудие. И ничего нового это не несет. Если Столтенберг и другие натовские чиновники не будут читать американский текст, их завтра просто снимут, а они держатся за свои кресла и места. В основе всех санкций и русофобии лежит блок НАТО. Американцы очень заинтересованы во враждебных отношениях между Россией и Европой. Через НАТО они контролируют пытающиеся освободиться от американской «любви» европейские страны. Всеми объединенными вооруженными силами НАТО в Европе всегда командует американский генерал или адмирал. С одной стороны, это попытка удержать Европу под своим контролем, заставить европейцев раскошеливаться на ненужную им военную мощь, а с другой — не допустить улучшения отношений между Европой и Россией. Лучший для американцев вариант — столкновение европейских членов НАТО с Россией. Тогда американцы, как это было в Первую, и во Вторую мировую войну, останутся над схваткой, получив политические дивиденды и экономическую прибыль», — заявил собеседник в эфире НСН.

Ивашов напомнил, что российская сторона с момента создания НАТО в 1949 году неоднократно выступала с предложениями сотрудничества, которые постоянно отвергались. «Мы до Второй мировой войны и после стремились создать в Европе систему коллективной безопасности. Но если начнется процесс сокращения группировок сил, формирования коллективной безопасности в Европе и установления дружественных или хотя бы партнерских отношений, встанет вопрос — а зачем тогда НАТО? Они и так пережили „трудные“ времена, когда распался Варшавский договор, рухнул Советский Союз и по сути некому стало противостоять», — сказал собеседник НСН.