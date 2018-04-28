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Экс-министр спорта Марий Эл получил два года условно за злоупотребления полномочиями
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Экс-министр спорта Марий Эл получил два года условно за злоупотребления полномочиями 

Реальное время 2 часа назад
Суд в Марий Эл приговорил бывшего министра спорта республики Сергея Киверина к двум годам лишения условно. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями.
Установлено после ликвидации ОРО «ФК „Спартак“ в 2015 году Киверин, одновременно являющийся вице-президентом ОО „Федерация футбола Республики Марий Эл“, с целью сохранения в республике футбольной команды из опытных игроков, тренеров и других сотрудников, организовал их фиктивное трудоустройство в АУ „УСС Республики Марий Эл“. При этом они продолжали тренироваться и участвовать в играх по футболу в составе команды. В результате госучреждению был причинен ущерб в сумме свыше 5 млн рублей.
Кроме того, в конце июля — августе 2016 года Киверин подписал от имени Минспорта Марий ЭЛ документы, удостоверяющие выполнение подрядчиком работ и их стоимости, которые в действительности не проводились. Из-за этого ущерб бюджету республики составил 2,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следкома.
Ранее экс-министра госимущества Марий Эл Наталью Хайруллову приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере однократного размера взятки (13 млн рублей).
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