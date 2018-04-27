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В Ярославле акция «Бессмертный полк» начнется в 11 часов
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В Ярославле акция «Бессмертный полк» начнется в 11 часов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ярославле в четвертый раз пройдет акция памяти о героях Великой Отечественной войны «Бессмертный полк».
Как сообщают в пресс-службе мэрии, начало шествия запланировано на 11 часов. Акция традиционно пройдет в День Победы, 9 мая. Колонна начнет движение от памятника Николаю Некрасову и пройдет по Волжской набережной до Народного перелука. Дальше ярославцы дойдут до Советской площади и от нее направятся к Вечному огню.
Встать в ряды «Бессмертного полка» сможет встать любой ярославец.
Инструкцию по изготовлению штендера, как и эмблему «Бессмертного полка», можно скачать на полковом сайте и на страницах «Бессмертного полка» в Facebook или ВКонтакте. Вы также можете принять участие в шествии «Бессмертного полка» с обычным фото вашего солдата. Но лучше его увеличить. Рекомендуемый размер — 20 см Х 30 см (формат А4).
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