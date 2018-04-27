Роскосмос заказал транспортировку двух «Фрегатов» на Восточный к 1 декабря 2018 года

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Два разгонных блока «Фрегат» для запуска спутников «Метеор-М» №2-2 и «Канопус-В» №5 и №6 должны быть доставлены на космодром Восточный к 1 декабря 2018 года. Об этом говорится в документации госкорпорации «Роскосмос» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Ранее генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева сообщала, что следующие два запуска с космодрома Восточный запланированы на октябрь — ноябрь 2018 года. Позже в СМИ появилась информация, что пуски проведут в декабре. Также сообщалось, что производство «Метеора-М» №2-2 затягивается, спутник могут не успеть подготовить к запуску в этом году.

"Срок оказания услуг по государственному контракту устанавливается: начало — с даты заключения государственного контракта, окончание — 1 декабря 2018 года", — говорится в документах.

Цена двух государственных контрактов составила 79,2 млн рублей. Заявки можно подать до 16 мая.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров отмечал, что первым на орбиту запустят «Метеор-М» № 2-2, после этого в космос отправятся «Канопусы-В» №5 и №6.

Прошлые запуски

Старт ракета-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Метеор— М» №2-1 состоялся 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный. Тогда разгонный блок «Фрегат» был выведен на заданную промежуточную орбиту, но позже стало известно, что «Метеор-М» №2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Канопус-В» №3 и №4 стартовала 1 февраля 2018 года, также с Восточного. Спутники были успешно выведены на орбиты.

"Канопус-В" и «Метеор-М»

Космические аппараты «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования. Спутники массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой около 510 км. Срок активного существования аппаратов составляет пять лет. Первый спутник серии «Канопус-В» был запущен 22 июля 2012 года с космодрома Байконур

Комплекс «Метеор-3М» разработан по заказу Роскосмоса и предназначен для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.

Первые два космических аппарата комплекса ("Метеор-М" №1 и «Метеор-М» №2) были успешно запущены с космодрома Байконур.