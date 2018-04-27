«Звезды сойдутся» на НТВ, чтобы открыть дачный сезон!

В новом выпуске популярного шоу «Звезды сошлись» самые известные люди страны обсудят загородную недвижимость, дачные радости и хлопоты. Богатые и знаменитые соберутся в студии программы, чтобы открыть дачный сезон вместе со зрителями НТВ

Одной из главных героинь обсуждения станет знаменитая балерина Анастасия Волочкова , которая впервые решится признаться, зачем ей такое количество недвижимости и как она справляется с огромным домом, а также расскажет, что с трудом заставляет себя выполнять полезные работы на просторном земельном участке.

О своей необычной загородной недвижимости поведает и популярный певец Митя Фомин , в доме которого есть вращающаяся стена и грузовой лифт на второй этаж, и известная певица Юлия Чичерина , которая предпочла вести уединенную жизнь в настоящем кубическом доме в деревне. Также гостем студии станет заслуженный артист России Борис Галкин , который не только похвастается своим имением с площадью в полгектара, но и впервые покажет дочке, родившейся в прошлом году, семейные угодья.

Самые востребованные знаменитости и самая актуальная тема в преддверии праздничных выходных, посвященных майским праздникам, — 29 апреля, в воскресенье, в 21:10 на НТВ!