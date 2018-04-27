Нижегородские «Биочипы» для диагностики рака будут использовать в онкоцентрах Беларуси

Экспресс-тесты для диагностирования онкологических заболеваний нижегородского производства будут использоваться в клиниках Беларуси . Рабочее название разработки нижегородских ученых — «Биочип». С помощью теста можно определить наличие онкологического заболевания за сутки. Об этом рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин по итогам 16-го заседания Совета делового сотрудничества региона и Республики Беларусь, — сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе заседания совета Никитин подписал план сотрудничества Нижегородской области с Республикой Беларусь на 2018 — 2020 годы. Согласно ему будут увеличены поставки автомобилей, автобусов, радиоэлектроники и других изделий, которые производятся в Нижнем Новгороде и области.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко также отметил, что в дружественной стране сейчас идет строительство первой атомной станции, проектировщиком которой является НИАЭП. Семашко, побывав в ННГУ им. Лобачевского, высоко оценил научный потенциал университета, в частности, в сфере аддитивных технологий. Именно в этой сфере, по словам премьер-министра, между Белоруссией и Нижегородской области может быть налажены будущая совместная работа.

Ранее сообщалось, что товарооборот Нижегородской области и Беларуси превысил миллиард долларов.